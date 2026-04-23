Al banquillo por el trato «hostil y violento» su pareja durante 11 meses

Un vecino de la ciudad de Pontevedra se sienta hoy en el banquillo de la Audiencia Provincial acusado de varios delitos de violencia de género contra su pareja, a la que hizo la vida imposible durante los once meses de convivencia, entre septiembre de 2023 y julio de 2024, cuando la mujer se decidió a denunciarlo, lo que permitió dictar una orden de alejamiento.

La Fiscalía pide para el acusado una suma de doce años y siete meses de prisión por los diversos delitos de maltrato habitual, lesiones y maltrato físico en el ámbito de la violencia de género.

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En su escrito, el fiscal señala que ambos mantuvieron una relación sentimental de septiembre de 2023 a julio de 2024 y convivieron periódicamente en el domicilio del hombre, en Pontevedra y en otras viviendas de la ciudad. Añade que en ese tiempo, el hombre «sometía a la mujer a continuos insultos y acciones humillantes y de sometimiento, sujetándola a un trato degradante, hostil y violento, llegando en múltiples ocasiones a empujarla y golpearla, profiriéndole continuamente expresiones tales como ‘cerda, puta’, ocurriendo estos hechos tanto en la intimidad del domicilio o en presencia de otras personas». Detalla que «vigilaba su teléfono, borrando los mensajes y elementos que consideraba e incluso obligaba a la víctima a cambiar el terminal cuando lo creía oportuno».