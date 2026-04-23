Tribunales
Al banquillo por el trato «hostil y violento» su pareja durante 11 meses
Piden casi 13 años de prisión a un pontevedrés por varios delitos de violencia de género
N. D.
Un vecino de la ciudad de Pontevedra se sienta hoy en el banquillo de la Audiencia Provincial acusado de varios delitos de violencia de género contra su pareja, a la que hizo la vida imposible durante los once meses de convivencia, entre septiembre de 2023 y julio de 2024, cuando la mujer se decidió a denunciarlo, lo que permitió dictar una orden de alejamiento.
La Fiscalía pide para el acusado una suma de doce años y siete meses de prisión por los diversos delitos de maltrato habitual, lesiones y maltrato físico en el ámbito de la violencia de género.
En su escrito, el fiscal señala que ambos mantuvieron una relación sentimental de septiembre de 2023 a julio de 2024 y convivieron periódicamente en el domicilio del hombre, en Pontevedra y en otras viviendas de la ciudad. Añade que en ese tiempo, el hombre «sometía a la mujer a continuos insultos y acciones humillantes y de sometimiento, sujetándola a un trato degradante, hostil y violento, llegando en múltiples ocasiones a empujarla y golpearla, profiriéndole continuamente expresiones tales como ‘cerda, puta’, ocurriendo estos hechos tanto en la intimidad del domicilio o en presencia de otras personas». Detalla que «vigilaba su teléfono, borrando los mensajes y elementos que consideraba e incluso obligaba a la víctima a cambiar el terminal cuando lo creía oportuno».
- La victoria de la Real Sociedad en Copa complica el deseo europeo del Celta: las cuentas para Champions, UEFA o Conference
- Las familias se rebelan contra los profesores: llegan a Inspección por sanciones a los alumnos en Vigo
- Extranjeras de Vigo, tras solicitar su regularización: «Estamos emocionadas, es la oportunidad que estábamos esperando»
- O que nos deixou Samba, o noso veciño
- La música electrónica crece en Galicia: nace un nuevo festival a los pies de la ría de Vigo
- El pesquero de Cangas "Eirado do Costal", primero de la flota gallega en incorporar el modelo de un bote salvavidas cerrado e insumergible para soportar las gélidas aguas de Terranova
- Identificado el conductor del atropello mortal en Pontevedra, al que investigan por un homicidio imprudente
- Muere el policía nacional Nazario Luis Rodríguez Costa, destinado en Salvaterra y antes en la comisaría de Vigo