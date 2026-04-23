Marín
La bajada de los graneles lastra los tráficos del Puerto, que caen un 18%
n. D.
Marín
El Puerto de Marín aguantó en marzo la crisis naviera derivada de la guerra de Irán, al mover ese mes 182.000 toneladas, las mismas que en marzo de 2025, pero el cómputo general del primer trimestre pone de manifiesto un descenso en su actividad, ya que acumula de enero a marzo apenas 483.000 toneladas, un 18% menos que en el mismo periodo del año pasado, cuando ya se superaban las 589.000 toneladas. Con la mayor parte de las mercancías, desde contenedores a pesca, al alza en sus tráficos, la drástica caída de los graneles lastra el balance del primer trimestre. Estos productos acumulan este año 184.000 toneladas, un 42% menos que en 2025.
- La victoria de la Real Sociedad en Copa complica el deseo europeo del Celta: las cuentas para Champions, UEFA o Conference
- Las familias se rebelan contra los profesores: llegan a Inspección por sanciones a los alumnos en Vigo
- Extranjeras de Vigo, tras solicitar su regularización: «Estamos emocionadas, es la oportunidad que estábamos esperando»
- O que nos deixou Samba, o noso veciño
- La música electrónica crece en Galicia: nace un nuevo festival a los pies de la ría de Vigo
- El pesquero de Cangas "Eirado do Costal", primero de la flota gallega en incorporar el modelo de un bote salvavidas cerrado e insumergible para soportar las gélidas aguas de Terranova
- Identificado el conductor del atropello mortal en Pontevedra, al que investigan por un homicidio imprudente
- Muere el policía nacional Nazario Luis Rodríguez Costa, destinado en Salvaterra y antes en la comisaría de Vigo