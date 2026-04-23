La bajada de los graneles lastra los tráficos del Puerto, que caen un 18%

El Puerto de Marín aguantó en marzo la crisis naviera derivada de la guerra de Irán, al mover ese mes 182.000 toneladas, las mismas que en marzo de 2025, pero el cómputo general del primer trimestre pone de manifiesto un descenso en su actividad, ya que acumula de enero a marzo apenas 483.000 toneladas, un 18% menos que en el mismo periodo del año pasado, cuando ya se superaban las 589.000 toneladas. Con la mayor parte de las mercancías, desde contenedores a pesca, al alza en sus tráficos, la drástica caída de los graneles lastra el balance del primer trimestre. Estos productos acumulan este año 184.000 toneladas, un 42% menos que en 2025.