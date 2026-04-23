El atropello de O Vao eleva este año a seis los muertos, «un dato intolerable»

Un hombre de 48 años, de iniciales I. F. R. y vecino de Vigo, murió atropellado en la mañana de ayer en la carretera PO-531 en Pontevedra, a la altura de la rotonda de O Vao. Un camión arrollo al hombre, que realizaba trabajos en el polígono empresarial colindante, a las ocho de la mañana. El camionero abandonó el lugar, al no darse cuenta del accidente o por tratar de huir, pero fue identificado después El 112 recibió el aviso de un particular pasadas las ocho de la mañana en el que se alertaba de que había un hombre tirado en la calzada y apuntaba que el vehículo causante habría continuado la marcha.

Retenciones en la zona del accidente | GUSTAVO SANTOS

Este fallecimiento ha encendido las alarmas en Tráfico y el subdelegado del Gobierno, Abel Losada ya calificó ayer de «aciago» el presente 2026 ya que con el de ayer son seis los peatones fallecidos en carreteras de la provincia en menos de tres meses, lo que iguala el peor año de la serie histórica.

Además, coincidió con el inicio de la campaña de la Subdelegación, la Jefatura Provincial de Tráfico y la Guardia Civil para prevenir atropellos de personas mayores después de un comienzo aciago Losada afirmó que el fallecimiento de seis peatones, cinco de ellos de más de 70 años en lo que va de año es «un dato intolerable». Antes del de O Vao, hubo otros casos mortales en Cerdedo Cotobade, Mos, Rodeiro, Vilanova de Arousa y Tomiño, todos ellos entre el 2 de febrero y el 1 de abril . Por.

«Un solo fallecido es una pérdida terrible y hay que hacer lo posible por evitarlo», afirmó el subdelegado, antes de añadir que «aunque esto no supone ningún alivio para las familias, dos de los cinco peatones atropellados murieron respetando las normas (una usando el paso de cebra y el otro caminando por un arcén), mientras que las tres restantes cruzaban las carreteras irregularmente».

El subdelegado recalcó también que los datos «siguen demostrando de manera tozuda que la siniestralidad no entiende de titularidades de las carreteras, pues dos accidentes mortales con atropello se produjeron en carreteras provinciales, dos en carreteras autonómicas y uno en las nacionales».

Finalmente, subrayó que hay accidentes mortales de día de noche, con buena y baja visibilidad, con pasos de peatones y sin ellos e incluso con limitación de velocidad estricta y genérica.

En el atropello de ayer, los sanitarios del 061 no pudieron hacer nada por la víctima, ya fallecida a su llegada. De hecho, algunos testigos apuntan a que el cuerpo fue arrastrado varios metros por el camión. El operativo para retirar el cadáver y las pesquisas policiales provocaron tráfico lento en la zona durante buena parte de la mañana.

El conductor, investigado por homicidio imprudente

El conductor de un camión implicado en el atropello de ayer en la PO-531, que costó la vida a un hombre de 48 años de edad, I. F. R., se marchó del lugar sin socorrer a la víctima, por tratar de huir o por no percartarse del golpe, pero pocas horas después, la Guardia Civil lograba identificarlo.

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Ahora es investigado como supuesto autor de un homicidio imprudente. Fuentes de la Comandancia señalaron ayer que, «por el momento», el hombre, que conducía un camión en el momento del siniestro, tiene la condición de investigado, a la espera de que se sigan practicando diligencias.