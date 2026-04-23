Adjudican la primera reforma del Mercado para filtrar la luz del sol con un nuevo lucernario

El Concello ya ha adjudicado, a la empresa pontevedresa Ramírez, una de las grandes reformas previstas en el Mercado de Abastos para resolver algunas de sus deficiencias. Con un presupuesto de unos 515.000 euros, se trata de acometer un proyecto destinado a resolver las deficiencias de aislamiento térmico y lumínico del edificio. La actuación se centrará en la renovación de los lucernarios para evitar que la luz solar y el calor afecten directamente a los puestos de producto fresco (pescado, fruta y flores) de la planta baja.

Después de un estudio demorado, se optó por una intervención por fases. En esta primera etapa, se sustituirá la actual cubierta de vidrio por vidrios tecnológicos de control solar que filtran los rayos infrarrojos y se instala una «segunda piel» interior.

Esta nueva estructura, diseñada por la arquitecta Magdalena Portela, no solo mejorará las condiciones higiénico-sanitarias y de confort, sino que integrará una intervención artística retroiluminada con led y permitirá una limpieza más fácil y ventilación, según detalla el Concello, que añade que la obra requerirá un refuerzo previo de la estructura debido al aumento de peso de los nuevos materiales.

«Queremos transformar el mercado en un equipamiento no solo gastronómico, sino también cultural, sin perder su esencia de plaza», señaló la concejala Anabel Gulías para explicar sus objetivos. Las obras comenzarán en las próximas semanas, con un plazo de ejecución estimado de dos meses, intentando compatibilizar los trabajos con la actividad diaria del Mercado para evitar su cierre.

De cara al futuro, el Concello trabaja ya en las siguientes fases, que incluirán la instalación de sistemas de climatización y ventilación mecánica, el cierre de los arcos de la calle Sierra y mejoras en el aislamiento acústico.

Paralelamente, están en proceso de adjudicación una decena de locales del llamado gastroespazo de la planta alta, L a intención inicial del gobierno local pasaba por contratar una gerencia externa que asumiese la gestión integral de toda la planta, pero se ha optado finalmente una autorización pública. Se trata de una vía administrativa más ágil y flexible, pensada expresamente para atraer a pequeños emprendedores sin asfixiarlos financieramente. Los adjudicatarios deberán abonar un canon anual que, en el tramo más alto, no superará los 357,72 euros, a lo que se sumarán unas tasas mensuales que oscilarán entre los 30 y los 60 euros, dependiendo de las dimensiones de la caseta elegida.

Los aspirantes deberán presentar una memoria comercial y acreditar cierta solvencia técnica que demuestre una relación con el sector a lo largo de los últimos tres años. Las autorizaciones nacerán con una vigencia inicial de un año, prorrogables por otros dos ejercicios, otorgando un margen máximo de tres años para consolidar los negocios mientras el Concello madura su plan a largo plazo de gestión externa.

La concejalía ha reservado dos casetas adicionales, al margen de este proceso de licitación. Estos espacios, totalmente equipados con cocina, quedarán a disposición directa de la hostelería local ya consagrada. El objetivo es ofrecer a los restauradores pontevedreses un banco de pruebas físico para diversificar sus líneas de negocio, realizar exhibiciones o promocionarse temporalmente.

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De este modo, el primer piso entrelazará la energía de los nuevos emprendedores, el saber hacer de los hosteleros veteranos y el talento de los alumnos del Centro Integrado de FP Carlos Oroza, que ya operan en el recinto. La ambición final, respaldada por el centenar de actividades celebradas en los últimos meses, trasciende lo puramente alimentario.