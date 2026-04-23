6.250 euros para premiar los «maios» en Pontevedra

El próximo 1 de mayo de 2026 la Plaza da Ferrería acogerá una nueva edición de la tradicional Festa dos Maios, un evento organizado por la Concellería de Festas con el objetivo de preservar el patrimonio cultural. La jornada festiva dará comienzo a las 11.00 horas.

El concurso, cuyo plazo de inscripción permanece abierto hasta el 30 de abril de 2026 a través de la sede electrónica del Concello de Pontevedra, cuenta este año con un presupuesto global de 6.250 euros destinados a premiar el trabajo de los participantes. Cada mayo admitido recibirá 150 euros por su participación. Además, se entregarán galardones específicos en las modalidades de mayo tradicional, cantigas, interpretación y corona (con premios de 350, 300, 250 y 100 euros para los cuatro primeros clasificados en cada categoría), así como un premio especial del jurado valorado en 300 euros.

Noticias relacionadas

Las bases del concurso recogen que los maios participantes deben mantener el rigor de la tradición pontevedresa: tendrán forma cónica con medidas de entre 1,5 y 2 metros de altura, y estarán adornados únicamente con productos tradicionales como hinojo, pampullos, margaritas, naranjas, huevos y algunas flores locales como calas o camelias.