Reparto de chalecos reflectantes a peatones para evitar atropellos
La campaña de Tráfico comenzó en Vilaboa
N. D.
Pontevedra
La campaña de prevención de atropellos de Tráfico en la provincia de Pontevedra comenzó este miércoles en Vilaboa, donde el pasado año hubo dos septuagenarios fallecidos en la N-554. Se repartieron chalecos reflectantes entre los participantes y se ofrecieron consejos útiles. A la campaña se han adherido hasta ahora 21 municipios de la provincia.
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