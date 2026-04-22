Puños contra el cáncer, arte contra el cáncer

El arte, el boxeo y la lucha contra el cáncer pueden parecer mundos distintos, pero tienen mucho en común. Luva Boxing Club, con su iniciativa «Lienzos de 12 Onzas», recaudará fondos en beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer en Pontevedra a través de la subasta de doce guantes de boxeo intervenidos y creados por doce artistas nacionales, cada uno con su propia estética, figura e historia.

Durante el acto de presentación, que tuvo lugar esta mañana, estuvieron presentes Jonás Rodríguez Esteban, director y fundador de Luva Boxing Club; Rebeca Insua Cancela, responsable de gestión de redes y clientes del club; y Ana García, presidenta provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer en Pontevedra.

Ana García quiso agradecer la iniciativa e implicación de Luva Boxing Club, destacando «la sensibilidad y el compromiso de iniciativas como esta, que utilizan el deporte y la cultura para apoyar a los pacientes con cáncer y a sus familias y contribuir a financiar la investigación y los servicios de la Asociación».

Por su parte, Jonás Rodríguez Esteban señaló que «con esta iniciativa queremos acercar el boxeo a otras esferas y sacudirnos esa imagen de deporte violento que lo ha acompañado durante décadas. El boxeo y el arte están mucho más cerca de lo que parece; es uno de los deportes más fotografiados, sobre el que más libros se han escrito y del que más cine se ha rodado».

La exposición reúne obras de doce artistas de reconocido y diverso recorrido, entre ellos David Bustamante, con su obra Iron Mike; Álvaro Pérez Fajardo, con Smash It; Alisa Fomina, con Serpiente sin cascabel; Borja Bonafuente, con Keep on Trucking; Ana Ramos, con Seica son flores; Marco Sanz, con Ukabilka; Miguel Ángel Álvarez, con En toda la cara; Mario Pasqualotto, con O brazo incorrupto dun peso pluma; Meli Palacios, con Espíritu inquebrantable; Mario Prado, con Siglo XX; Mito Meijón, con A forza do fráxil; y la joven artista Alicia López, con La noche estrellada, quienes han aportado su visión personal, transformando cada guante en una pieza artística única e irrepetible.

Desde un guante decorado a bolígrafo con el rostro de Mike Tyson y diversos momentos de su carrera deportiva, hasta otro customizado con motivos de la serie japonesa Dragon Ball Z, o incluso uno rodeado por una figura poliédrica con una codificación del número de golpes, de quién llevaba la iniciativa y de quién dominaba la pelea en cada momento de la tercera pelea entre Muhammad Ali y Joe Frazier —Thrilla in Manila—, las obras serán subastadas mediante puja secreta. Es decir, cada interesado escribirá en un papel el precio que está dispuesto a pagar y, una vez transcurrido el plazo total de la subasta, la pieza será para quien haya ofrecido la cantidad más alta. Once guantes tendrán un precio de salida de 150 euros, mientras que una de las piezas, según la organización, partirá de una cantidad algo superior.

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La exposición solidaria abrirá sus puertas este sábado, 25 de abril, en el centro de Luva Boxing Club (c/ José Millán, 7), en horario de 18.00 a 20.00 horas, jornada en la que se habilitará el inicio de las pujas. Posteriormente, la muestra se trasladará el lunes, 27 de abril, al Sentia Pilates Center (c/ Peregrina, 52), donde permanecerá abierta al público y permitirá continuar con el proceso de subasta hasta el viernes, 8 de mayo.