La Policía Local de Pontevedra inspecciona los vehículos de reparto en pleno centro urbano

La Policía Local de Pontevedra ha montado este miércoles un control en pleno centro urbano que pone el foco sobre los vehículos de reparto en la ciudad, en su mayor parte peatonalizado.

Los agentes establecieron sus equipos en la plaza de España, un habitual lugar de paso de los transportistas hacia las zonas de trabajo, para verificar la documentación, el peso, neumáticos, extintores y otras características de los camiones.

Este tipo de controles suelen coordinarse con la DGT, cuyo plan para 2026 establece un total de 14 campañas de control diferenciadas a lo largo del año, centradas en diversos aspectos de la circulación. Entre ellas, se incluyen controles específicos sobre vehículos pesados, furgonetas, velocidad, consumo de alcohol y drogas, distracciones al volante y uso del cinturón de seguridad.

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Uno de ellos es un plan específico de control de pesos, masas y dimensiones para garantizar el cumplimiento de la normativa de transporte.