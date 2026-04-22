La oposición vecinal a la planta de Urbaser llegará al Parlamento

La oposición vecinal al proyecto de planta logística de Urbaser en Pardavila llegará al Parlamento gallego tras la reunión mantenida entre representantes del BNG y la Plataforma Veciñal de San Xulián, que rechaza la ubicación elegida para la instalación.

La empresa concesionaria del servicio de recogida de residuos prevé construir una nave para garaje, taller y lavado de camiones en el lugar de A Canteira. Sin embargo, los vecinos sostienen que la parcela «no es adecuada por su cercanía a viviendas y por las posibles afecciones ambientales y patrimoniales del entorno».

Según expone la plataforma, el terreno figura en el PXOM como suelo rústico dotacional y se encuentra integrado en un núcleo residencial, con casas a escasos metros. Además, alertan de la proximidad del río Lameira, de la carretera PO-313 y de un hórreo situado en las inmediaciones.

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Tras recabar información sobre el proyecto, el diputado Paulo Ríos anunció que pedirá a la Xunta y a Augas de Galicia que no autoricen la iniciativa al considerar que «una actividad industrial debe situarse en espacios habilitados para ese uso».