O PP reclama internet de alta velocidade

O Grupo Provincial do PP na Deputación de Pontevedra vaille reclamar ao Goberno central a implantación real e urxente de Internet de alta velocidade, cun mínimo de 100 megabites, en todo o territorio, posto que 86.760 pontevedreses carecen desta conexión e, dentro desta situación, a comarca de Caldas é unha das que máis sofren esta «discriminación» con 5.971 veciños sen este servizo.