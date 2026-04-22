O PP reclama internet de alta velocidade
R. P.
Pontevedra
O Grupo Provincial do PP na Deputación de Pontevedra vaille reclamar ao Goberno central a implantación real e urxente de Internet de alta velocidade, cun mínimo de 100 megabites, en todo o territorio, posto que 86.760 pontevedreses carecen desta conexión e, dentro desta situación, a comarca de Caldas é unha das que máis sofren esta «discriminación» con 5.971 veciños sen este servizo.
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