El nuevo parque canino de Pontevedra, en la zona de A Parda, estará listo este año

Pontevedra contará antes de que acabe el año con un nuevo parque canino gracias a un acuerdo de colaboración institucional anunciado por la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, y el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores. La Xunta aportará cerca de 100.000 euros para ejecutar esta infraestructura junto a la calle Conde de Bugallal, que convertirá a la ciudad en la segunda de Galicia, tras Ferrol, en disponer de una instalación de este tipo impulsada por el Gobierno autonómico.

El recinto se ubicará en una parcela municipal de 2.500 metros cuadrados próxima al futuro parque de A Parda. De esa superficie, alrededor de 500 metros cuadrados se destinarán a dos accesos diferenciados. Lores subrayó que se trata de una dotación «muy necesaria», especialmente después del cierre del parque canino de A Xunqueira de Alba por las obras del nudo de bomberos, que siguen paralizadas.

Infografía de la instalación. / FdV

Además, el alcalde destacó que el entorno experimentará un importante crecimiento con el Proxecto de Interese Autonómico promovido por la Xunta, PIA, que prevé construir más de 2.000 viviendas.

El nuevo espacio incluirá fuentes, dispensadores de bolsas, zonas de obstáculos y juego, así como áreas de interacción para perros y propietarios. El proyecto estará redactado en unos dos meses y las obras podrían comenzar en junio, con un plazo de ejecución de tres meses.

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