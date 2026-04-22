Muere atropellado un hombre de 48 años en la PO-531 en Pontevedra y el vehículo se da a la fuga
Ocurrió en las proximidades de la rotonda de O Vao y el cadáver fue encontrado a las ocho de la mañana y generó retenciones en la carretera
Un hombre ha muerto en la mañana de este miércoles al ser atropellado en la carretera PO-531 en Pontevedra. Tenía 48 años, sus iniciales son I. F. R. y tenía su domicilio en Vigo, según ha informado el 061 y la Guardia Civil, que ha confirmado que el vehículo que lo atropelló, al parecer un camión, siguió la marcha y no paró.
El cadáver fue localizado en torno a las 8.00 horas en la rotonda de O Vao, a la altura de Campañó y el suceso ha generado retenciones en el vial desde la capital en dirección a Vilagarcía y en el sentido contrario, en las inmediaciones del parque de Bomberos.
La víctima trabajaba en el polígono empresarial proximo
Además de sanitarios del 061, que no pudieron hacer nada por la víctima, ya fallecida a su llegada, han acudido agentes de la Guardia Civil para tratar de esclarecer las causas del atropello, ya que algunos testigos apuntron desde el principio que el hombre había sido alcanzado por un camión que se dio a la fuga.
Por ello, se toma declaración a otros conductores que estaban presentes en el momento del suceso.
El 112 recibió el aviso de un particular pasadas las ocho de la mañana en el que se alertaba de que había un hombre tirado en la calzada y apuntaba que el vehículo habría continuado la marcha.
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