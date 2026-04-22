Las movilizaciones en Protección Civil amenazan con un verano «bastante movido» en Sanxenxo

La apertura de tres expedientes disciplinarios a trabajadores del servicio de emergencias de Sanxenxo ha elevado la tensión laboral con el Concello y ha abierto un duro choque entre la plantilla y el alcalde, Telmo Martín. Comisiones Obreras denuncia que las sanciones en trámite suponen una represalia contra empleados que venían alertando de carencias materiales, falta de personal e incumplimientos en materia de prevención de riesgos.

El sindicato sostiene que los expedientes, dirigidos contra el presidente del comité de empresa y otros dos trabajadores, no responden a hechos aislados, sino a una estrategia para «frenar la denuncia pública del deterioro del servicio». La secretaria xeral de CCOO de Galicia, Amelia Pérez, definió la medida como «una maniobra de amedrentamiento» y «un acto de represión sindical» con el que, a su juicio, se pretende «silenciar a los trabajadores».

El conflicto se centra en la situación de Protección Civil de Sanxenxo. Los representantes sindicales aseguraron que la plantilla lleva tiempo advirtiendo de la existencia de equipos de protección individual caducados, falta de cobertura de bajas y turnos que, según denuncian, no se ajustan a las condiciones fijadas por una sentencia firme del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Según el comité, esa resolución obliga a mantener tres efectivos por turno de 24 horas, algo que, afirman, «no se está cumpliendo».

Cinco bajas y un camión de extinción que pierde gasoil

Aseguran que, pese a denunciarlo en repetidas ocasiones «estuvimos trabajando en incendios con un camión que iba perdiendo gasoil», lo que, sumado a otras carencias materiales y la reducción de plantilla, consideran actos temerarios contra el equipo de emergencias y también contra la ciudadanía de Sanxenxo.

Durante la comparecencia, los portavoces de CCOO y del comité aseguraron además que en la actualidad hay cinco trabajadores de baja, cuatro de ellos por situaciones que vinculan al «acoso laboral» que, según denunciaron, padecen en el servicio. También sostuvieron que solo una de esas ausencias ha sido cubierta, lo que, en su opinión, impide garantizar la atención permanente y obliga incluso al cierre nocturno de las instalaciones entre las 23.00 y las 7.00 horas.

El comité cargó también contra la decisión municipal de destinar «cerca de 9.000 euros» a la contratación de asistencia jurídica para tramitar los expedientes disciplinarios. «Si ese dinero se hubiera dedicado al servicio, probablemente hoy no estaríamos aquí», señalaron.

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CCOO anunció movilizaciones, recogida de firmas entre el personal municipal y presencia específica en la manifestación del próximo 1 de mayo. El aviso al gobierno local fue directo y aseguran que si no se archivan los expedientes, el conflicto irá a más. «Si quiere guerra, va a tener guerra», advirtieron los representantes sindicales, que exigen la retirada de las sanciones y una mejora inmediata de la seguridad y los medios del servicio de emergencias de Sanxenxo.