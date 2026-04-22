Margarita Escariz releva a Salva Pereira en el PP de Cuntis

Margarita Escariz relevará a Salva Pereira en el grupo municipal del Partido Popular de Cuntis. La incorporación se formalizará en el próximo pleno, después de que el edil haya presentado su renuncia al acta por falta de tiempo y motivos personales, según informó la formación.

Escariz, de 52 años, es técnica de Farmacia y vecina de Meira. Su entrada supone un relevo en el equipo popular municipal en la recta final del mandato. De acuerdo con la información trasladada por el partido, la futura conceleira ya mantuvo un primer encuentro de trabajo con la portavoz municipal, Isabel Couselo, y con el resto de integrantes del grupo para ponerse al día de la actividad y asumir sus nuevas responsabilidades.

La portavoz popular enmarcó el cambio como una transición interna con la que el grupo busca mantener el ritmo de trabajo hasta el final del mandato. Sobre la nueva incorporación, Couselo aseguró que Escariz es una persona «muy valiosa», con un papel relevante tanto en la candidatura de 2023 como en el trabajo interno del partido en los últimos años. A su juicio, su llegada aportará «un soplo de aire fresco y de energía».

En paralelo, el PP local puso el foco en la salida de Salva Pereira, de quien destacó su trayectoria dentro del grupo municipal. Couselo agradeció el «trabajo inmenso y lleno de generosidad» del concelleiro saliente, especialmente en etapas en las que, según recordó, la formación atravesó momentos más complejos en la oposición.

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La dirigente popular también valoró la decisión de Pereira de dar un paso al lado en este momento. «Deja paso para que el grupo llegue con toda la fuerza necesaria para ganar las elecciones del próximo año», señaló.