Juan García Carballa, «Peche», será el homenajeado con la Raia de Ouro

El portonovés Juan García Carballa, más conocido como «Peche», será distinguido el próximo 3 de mayo, a las 12:30 horas, con la Raia de Ouro en la Casa Mariñeira de Don Fernando. Será con motivo de la cita Portonovo Gastronómico (anterior Festa da Raia) y sirve de premio a su activa participación en la vida social de la villa, tanto en la Comisión de Fiestas de San Cristóbal como en el S.D. Portonovo.

Esta implicación llevó a los colectivos portonoveses por unanimidad a proponer su nombre para honrarle con el galardón. El alcalde, Telmo Martín, y el concejal de Cultura y Eventos, Xoán Pérez, le comunicaron la decisión el pasado domingo durante una visita a su casa en compañía de su familia.

A pesar de iniciarse en el mar junto a su padre durante la infancia, su fuerte propensión al mareo le impidió continuar y cambiar la actividad por la albañilería. Tras realizar el servicio militar, volvió al mar, esta vez en un carguero rumbo a Holanda como camarero. Un fatal atropello en el que recibió un fuerte golpe en la cabeza lo mantuvo durante meses en la UCI y lo alejó para siempre del trabajo.

La prejubilación le permitió volcarse con sus dos pasiones, el SD Portonovo, en el que actuó como delegado, y la Comisión de Fiestas de San Cristóbal, que dirigió junto a Germán, Rogelio, Manolo y Carlos. «Un traballo silencioso, pero moi necesario para a actividade social da vila», recuerdan.

Cuando los jugadores del Portonovo no cumplían con las expectativas en el campo, «Peche» no dudaba en reñirles y decirles que «era porque salían de copas».

Tras una operación de cadera, los médicos le dijeron que era probable que no pudiera volver a caminar, San Roque obró el milagro y durante las fiestas patronales de 2023, «Peche» apareció en su casa andando con la Banda de Música de Redondela. Su familia todavía recuerda con emoción el momento. Ahora camina con andador, pero esta limitación no le impide acudir a diario al Club de Jubilados de Portonovo y a dar sus paseos por la villa.

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«Peche» recibirá el próximo domingo una merecida Raia de Ouro junto a toda su familia: su mujer Sara; sus hijos, Juan Antonio y Charo; sus cinco nietos, así como sus vecinos y amigos. Un premio a una vida dedicada a Portonovo.