Pontevedra
La intervención en Fernando Olmedo "no evitará al 100% las inundaciones"
La conselleira de Medio Ambiente de la Xunta asegura en Pontevedra que los estudios ya están hechos, pero falta determinar el proyecto final
La intervención en Pontevedra en el entorno de las calles Fernando Olmedo no evitará totalmente las inundaciones. Así lo aseguró este miércoles la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, en una comparecencia en la Casa Consistorial pontevedresa tras la firma de un convenio con el alcalde para la creación de un parque canino en la ciudad.
Este problema, sobre el que los vecinos afectados llevan protestando años, fue uno de los tratados hoy en el encuentro institucional, según confirmaron ambos.
La conselleira recordó que "hay mucho trabajo de fondo" y que ya se han realizado los estudios referentes a todas las casuísticas. Los proyectos están encargados, una vez terminados esos estudios previos y "dependiendo de estos resultados el proyecto será diferente".
Para ello, la Xunta contará con la "colaboración absoluta" del Concello de Pontevedra, que debe hacer la cesión de los correspondientes terrenos. "Hay una disponibilidad y un presupuesto para Pontevedra para zonas inundables que es de tres millones de euros, pero es algo que avanzaremos a posteriori, cuando ya esté totalmente concluido, algo que esperamos que sea en pocos meses", resumió Vázquez, que añadió que "las dos administraciones perseguimos lo mismo, que es una mayor calidad de vida para los vecinos".
"Somos conscientes de que eso no va a evitar al cien por cien que haya inundaciones. Es algo que todos debemos saber. Pero puede amortiguar muchísimo la situación", advirtió.
Sobre las tres posibilidades que se barajan como solución (creación de zonas inundables o ampliación de colectores), la conselleira no pudo concretar: "Lo que hay es un estudio completo, y a partir de ahí hay un presupuesto licitado. En función de eso se va a priorizar con el Concello, como no puede ser de otro modo".
Por su parte, el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, confirmó que hoy mismo había recibido la información de que los estudios previos están terminados. "Dependiendo de los resultados el proyecto será diferente", dijo. Recordó que las inundaciones se producen con lluvias cuando sube la marea y debido a unas canalizaciones que no son adecuadas.
"El Concello aportará la colaboración económica necesaria si esos tres millones no llegan, así como toda la colaboración técnica del mundo, independiente de los estudios de la Consellería", concluyó Lores.
Recurso al parque eólico en A Fracha
Por otro lado, sobre el recurso presentado por el Concello de Pontevedra al proyecto de un parque eólico en la Serra da Fracha, que también afectará al municipio de Ponte Caldelas, la conselleira de Medio Ambiente dijo que "se estudiará cada proyecto con el máximo rigor" y que "son miles los recursos que nos llegan de modo continuado".
"Al final los resultados están a la vista porque las sentencias acaban dando la razón a los técnicos de la Xunta, que no a la Xunta, que son los que tienen que velar por el cumplimiento estricto de la ley. A partir de ahí, se concluye si un proyecto es viable o no", matizó.
Suscríbete para seguir leyendo
- La victoria de la Real Sociedad en Copa complica el deseo europeo del Celta: las cuentas para Champions, UEFA o Conference
- Las familias se rebelan contra los profesores: llegan a Inspección por sanciones a los alumnos en Vigo
- O que nos deixou Samba, o noso veciño
- La música electrónica crece en Galicia: nace un nuevo festival a los pies de la ría de Vigo
- El pesquero de Cangas "Eirado do Costal", primero de la flota gallega en incorporar el modelo de un bote salvavidas cerrado e insumergible para soportar las gélidas aguas de Terranova
- «Quedarán prohibidas las comunicaciones por WhatsApp entre familias y profesores. Se harán a través de un canal oficial y dentro de un horario»
- Clara, la abogada más joven de Ourense: «La vocación me viene desde pequeña; mi abuelo hablaba de Derecho en las comidas familiares»
- Muere el policía nacional Nazario Luis Rodríguez Costa, destinado en Salvaterra y antes en la comisaría de Vigo