La intervención en Fernando Olmedo "no evitará al 100% las inundaciones"

La intervención en Pontevedra en el entorno de las calles Fernando Olmedo no evitará totalmente las inundaciones. Así lo aseguró este miércoles la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, en una comparecencia en la Casa Consistorial pontevedresa tras la firma de un convenio con el alcalde para la creación de un parque canino en la ciudad.

Este problema, sobre el que los vecinos afectados llevan protestando años, fue uno de los tratados hoy en el encuentro institucional, según confirmaron ambos.

La conselleira recordó que "hay mucho trabajo de fondo" y que ya se han realizado los estudios referentes a todas las casuísticas. Los proyectos están encargados, una vez terminados esos estudios previos y "dependiendo de estos resultados el proyecto será diferente".

Para ello, la Xunta contará con la "colaboración absoluta" del Concello de Pontevedra, que debe hacer la cesión de los correspondientes terrenos. "Hay una disponibilidad y un presupuesto para Pontevedra para zonas inundables que es de tres millones de euros, pero es algo que avanzaremos a posteriori, cuando ya esté totalmente concluido, algo que esperamos que sea en pocos meses", resumió Vázquez, que añadió que "las dos administraciones perseguimos lo mismo, que es una mayor calidad de vida para los vecinos".

"Somos conscientes de que eso no va a evitar al cien por cien que haya inundaciones. Es algo que todos debemos saber. Pero puede amortiguar muchísimo la situación", advirtió.

Sobre las tres posibilidades que se barajan como solución (creación de zonas inundables o ampliación de colectores), la conselleira no pudo concretar: "Lo que hay es un estudio completo, y a partir de ahí hay un presupuesto licitado. En función de eso se va a priorizar con el Concello, como no puede ser de otro modo".

Por su parte, el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, confirmó que hoy mismo había recibido la información de que los estudios previos están terminados. "Dependiendo de los resultados el proyecto será diferente", dijo. Recordó que las inundaciones se producen con lluvias cuando sube la marea y debido a unas canalizaciones que no son adecuadas.

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"El Concello aportará la colaboración económica necesaria si esos tres millones no llegan, así como toda la colaboración técnica del mundo, independiente de los estudios de la Consellería", concluyó Lores.