La futura depuradora de Carracedo dará servicio a medio millar de vecinos

El alcalde de Caldas de Reis, Jacobo Pérez, visitó ayer las obras de construcción de la futura Estación Depuradora de Aguas Residuales (Edar) de O Fieitoso, en la parroquia de Carracedo. Se trata de una actuación que cuenta con un presupuesto de 270.302,75 euros, que se financia a través de fondos propios, con parte del Remanente de Tesorería correspondiente al ejercicio de 2024. La puesta en marcha de esta infraestructura supone, tal y como indica el propio regidor, «un paso muy importante a la hora de continuar incrementando y consolidando la dotación de servicios básicos en nuestro rural, algo que es una prioridad para este gobierno».

La empresa adjudicataria, Excavaciones y Construcciones Manuel Portela, comenzó las obras hace pocas semanas, cuando las condiciones meteorológica lo permitieron. El plazo de ejecución es de tres meses, por el que el Concello confía en que, si no se produce ningún imprevisto, la planta «ya esté trabajando a pleno rendimiento en el inicio del segundo semestre de 2026. Dará servicio a medio millar de vecinos de Cortizas, Casalderrique y O Gorgullón, además de O Fieitoso.

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El alcalde de Caldas de Reis incidió en la importancia de este proyecto, no solo por el servicio directo que prestará a cientos de vecinos y vecinas de Carracedo, sino también porque, una vez en marcha, permitirá continuar con la dotación del alcantarillado en la parroquia.