Expropian 52 fincas para mejorar la carretera de A Seara a Campelo

Poio ha iniciado el proceso de expropiación de las parcelas necesarias para ejecutar las obras de mejora de la seguridad vial y la creación de una senda peatonal en la carretera provincial EP-0601, entre A Seara y Campelo. Durante esta semana, los propietarios de las 52 parcelas afectadas se reúnen en el Concello con el equipo técnico para formalizar las actas de ocupación de los bienes.

El levantamiento de las actas de ocupación definitivas constituye uno de los últimos pasos administrativos previos al inicio del expediente de contratación de las obras, cuya ejecución está prevista para el segundo semestre del año. Una vez completado este trámite, se procederá al pago, mediante transferencia bancaria, de los depósitos previos y de las indemnizaciones por rápida ocupación.

La actuación cuenta con una inversión superior a los 1,8 millones de euros y permitirá la construcción de una senda peatonal y la implantación de nuevas medidas de seguridad vial a lo largo de un tramo de 1,1 kilómetros en esta carretera de titularidad provincial.

La primera fase del proyecto abarca una intervención integral entre el cruce de A Seara y el entorno de la escuela de música de Campelo. Las obras contemplan la construcción de una senda peatonal con un ancho mínimo de 2,50 metros en la margen derecha de la vía. En el punto kilométrico 3,350, donde las condiciones del viario no permiten alcanzar esta anchura, se habilitará una zona de convivencia entre vehículos y peones con prioridad para estos últimos.

Además, el proyecto incluye actuaciones complementarias como la creación de nuevas plazas de aparcamiento, la renovación de la iluminación pública, la ejecución de muros de sostenimiento de la carretera, la mejora de los sistemas de drenaje de aguas pluviales y la reposición de los servicios afectados.

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La financiación de la obra será asumido en un 80% por la Diputación, mientras que el Concello de Poio aportara el 20% restante, así como el coste de las expropiaciones necesarias.