Estrela de Marín, distinguida en los Premios Nacionales de Comercio Interior 2025
El galardón, otorgado por el Ministerio de Economía, será entregad el próximo día 29 en Toledo
R. P.
El Centro Comercial Aberto Estrela de Marín ha sido reconocido por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa con una Mención en la categoría de Centros Comerciales Abiertos en los Premios Nacionales de Comercio Interior 2025, según publica este miércoles el Boletín Oficial del Estado.
El galardón destaca la labor desarrollada en Marín en la dinamización del comercio local, la creación de campañas innovadoras, la revitalización urbana y la capacidad de movilizar a la ciudadanía alrededor del comercio de proximidad
La Subdirección General de Regulación y Apoyo al Comercio Interior trasladó además su felicitación por el trabajo realizado.
La entrega de los premios se celebrará el 29 de abril, en Toledo, en un acto institucional que reunirá a las iniciativas más destacadas del sector a nivel estatal.
Desde Estrela de Marín señalan que este reconocimiento “supone un impulso extraordinario para el comercio de la villa y un aval al esfuerzo conjunto de establecimientos, profesionales, administraciones y paisanaje”.
Este reconocimiento se suma al del año pasado de la Xunta de Galicia que distinguió a la campaña “O Escaparate Estrela” como la mejor acción de dinamización comercial de toda la provincia de Pontevedra.
La entidad ya trabaja en nuevas acciones y campañas destinadas a fortalecer el tejido comercial de Marín.
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