Escolares de Marín toman el timón del cine

Los escolares fueron los grandes protagonistas del III Festival Cine do Mar durante la jornada de ayer. El certamen, que arrancó este lunes en Marín y que mantendrá su programación hasta el este domingo, cuenta con una agenda en la que el cine y la cultura marinera vuelven a ir de la mano.

La jornada de este martes giró sobre todo alrededor de la sección Ensino, una de las apuestas fuertes del festival y la que mejor resume su intención de sembrar afición audiovisual entre los más jóvenes a partir de la identidad marítima y del vínculo de la villa con su entorno marinero.

La actividad comenzó a las 18.00 horas en la Biblioteca Vidal Pazos con la participación de varios centros educativos. En ella toman parte los CEIP Ardán, Ribeón, Seixo y Sequelo, junto al CEIP Torre de Hércules, de A Coruña, y el instituto Ramón Cabanillas, de Cambados.

El festival buscó así llevar el relato del mar al aula y convertir a los estudiantes en parte activa de una propuesta que mezcla proyecciones, formación y divulgación, además de reforzar la conexión entre cultura, territorio y enseñanza.

La cita que echó a andar el lunes con la presentación del periodista Carlos Prado, la entrega del premio honorífico Luz de Faro al actor y humorista Carlos Blanco y la proyección de la película ‘Rondallas’, de Daniel Sánchez Arévalo, se prolongará durante la que será una semana cultural que repartirá sus actividades entre el Cine Seixo, la biblioteca pública y el Espazo Emprendedor.

Más allá del bloque educativo, la programación de la jornada de ayer se completó con el inicio de la sección oficial documental, en la que se llevaron a cabo las proyecciones de ‘A tarea’ y ‘Un mar de mulleres’.

La jornada puso punto final con una mesa redonda centrada en las mujeres del mar y el marisqueo, que es, sin duda, otro de los grandes ejes temáticos en los que se centra la tercera edición del festival marinense.

El certamen continúa hoy y mañana con nuevas sesiones de documentales y ficción, además de una charla sobre cetáceos en las Rías Baixas y un encuentro sobre creación audiovisual en Galicia.

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Para el viernes se volverá a reservar un espacio destacado para el público más joven con la Escola de Cine e Mar, mientras que el fin de semana llegará la clausura con entrega de premios el sábado, y el domingo tendrá lugar el cierre definitivo con una visita especial a la isla de San Simón.