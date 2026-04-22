La Diputación de Pontevedra lidera el proyecto Activa Rural Transfronterizo: Innovación y cuidados para una vida activa, una iniciativa con un presupuesto de cerca de 4,5 millones de euros que busca dar respuesta a los retos derivados del envejecimiento de la población en las áreas rurales de la frontera entre España y Portugal.

El diputado provincial Javier Tourís, junto con responsables de la Xunta de Galicia, participó este miércoles en la reunión de coordinación inicial de este proyecto aprobado en la séptima convocatoria del Interreg Poctep 2021-2027, que está financiado en un 75% con fondos FEDER/FEDER y que se desarrollará hasta finales de 2028 en cooperación con entidades de Galicia, de otras comunidades autónomas y Portugal.

Activa Rural nace para hacer frente a retos como el envejecimiento de la población, la falta de acceso a servicios asistenciales, la brecha digital o la soledad no deseada, problemas especialmente presentes en las áreas rurales transfronterizas y que condicionan la calidad de vida de las personas mayores.

Al respecto, el diputado provincial de Fondos Europeos, Javier Tourís, destacó que se trata de una iniciativa que “da continuidad a una línea de trabajo que nos define como territorio: la cooperación entre instituciones para afrontar retos compartidos”, y destacó que además “supone dar pasos hacia delante para garantizar una vida digna, activa y conectada para las personas mayores en medio rural”.

“Sabemos que en las áreas rurales existen dificultades y retos que tienen un impacto directo en la calidad de vida de las personas, y este proyecto nace precisamente para dar una respuesta coordinada e innovadora a esa realidad”, añadió.

El proyecto apuesta por la puesta en marcha de un modelo de cuidados inclusivo, accesible y sostenible a través de la creación de las denominadas Aldeas Smarthaus, concebidas como laboratorios vivos de innovación en bienestar, salud comunitaria, cuidados asistenciales y envejecimiento activo.

Este modelo se inspira en los principios de la Nueva Bauhaus Europea, sostenibilidad, inclusión y estética, y apuesta por la integración de tecnologías asistenciales y digitalización inclusiva con servicios de cercanías centrados en la persona.

La cooperación transfronteriza será clave en el desarrollo del proyecto, permitiendo diseñar e implementar soluciones conjuntas más eficaces y resilientes. El objetivo es garantizar el acceso a servicios esenciales, fomentar la autonomía personal, impulsar la participación comunitaria y contribuir al desarrollo socioeconómico de las áreas rurales.

El proyecto cuenta con un amplio consorcio de entidades. En el ámbito español participan, además de la Diputación de Pontevedra, la Universidade de Vigo, la Diputación de Ourense, la Universidad de Santiago de Compostela, la Dirección Xeral de Maiores de la Xunta de Galicia, así como las diputaciones de León y Cáceres.

Por la parte portuguesa, forman parte del proyecto las comunidades intermunicipales del Alto Minho, Alto Tâmega y Barroso, Terras de Trás-os-Montes, Alto Alentejo, Beiras y Serra da Estrela y Beira Baixa, así como los institutos politécnicos de Braganza y Leiría.

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Además, la iniciativa cuenta con dos socios sin financiación: el Centro de apoyo a la innovación tecnológica en inteligencia artificial para la transformación digital y la Diputación de Zamora.