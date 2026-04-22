Empleo
Concellos de la provincia albergarán 17 talleres para 480 desempleados
Marín, Poio, Vilagarcía, Cambados o Vilanova de Arousa, entre los municipios beneficiados
El delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, informó ayer de la resolución de la nueva convocatoria de los talleres duales de empleo y destacó los 24 que se llevarán a cabo en la provincia de Pontevedra y que permitirán formar a cerca de 480 personas desempleadas. Reguera numeró los distintos municipios que se beneficiarán de esta iniciativa de la Consellería de Emprego en el área territorial de Pontevedra: Marín y Poio en el área de influencia del municipio de Pontevedra; la Mancomunidad do Salnés, Vilagarcía de Arousa, Cambados y Vilanova de Arousa en la comarca de O Salnés; Tui y A Guarda en el Baixo Miño; Rodeiro (en colaboración con Dozón y Agolada), A Estrada y Lalín en la comarca del Deza-Tabeirós; Caldas de Reis y Moraña (junto a Valga y Portas) en la comarca de Caldas; y Ponteareas en la comarca del Condado-Paradanta.
Cada uno de estos talleres formará a 20 personas desempleadas que se repartirán en dos especialidades distintas. La Xunta destina un total de más de 454.000 euros para cada uno de estos talleres que contarán con una duración de nueve meses, lo que supone una inversión total de casi 11 millones de euros para toda la provincia. Reguera recordó que estos talleres «van mucho más allá de la formación teórica» y destacó que todos los participantes realizarán un trabajo efectivo para los concellos».
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