El BNG de Caldas pide «evitar demoras» en la alternativa a la variante

El BNG de Caldas pide que se aprovechen los estudios informativos iniciales de las propuestas de trazado de la Variante Oeste ya descartad, para sacar adelante la nueva ronda oeste «sin más demora». El portavoz nacionalista Manuel Fariña defiende que el trazado de la «nueva avenida, que debe rodear el centro de la villa y sacar el tráfico del núcleo urbano con características de una carretera ‘blanda’, no puede esperar otra década de trámites para hacerse realidad mientras Caldas sigue saturada y condicionada por el paso de vehículos pesados.»

Fariña considera que, de cumplirse el compromiso del Gobierno central de que el proyecto de trazado de la Variante se descarta tal y como estaba previsto, el hecho de que se mantenga la tramitación abierta para construir una carretera alternativa «puede tener una lectura positiva». El portavoz nacionalista advierte que, «en la práctica, anular y echar abajo todos los estudios informativos vigentes supondría retrotraer el diseño a 2008, el que equivaldría a iniciar un nuevo procedimiento administrativo desde el punto de partida que podría durar muchos años».