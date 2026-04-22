Forestal
La Alameda de Marín pierde dos árboles
El Concello de Marín retiró este miércoles dos ejemplares de plátano de sombra situados en la Alameda después de confirmarse su mal estado y el riesgo que suponían para la seguridad ciudadana. La decisión se adoptó tras solicitar un informe técnico a la Estación Fitopatolóxica Areeiro, dependiente de la Diputación de Pontevedra, cuyas conclusiones desaconsejaron mantener ambos árboles y recomendaron su retirada. Según los estudios realizados, los ejemplares presentaban graves problemas estructurales y sanitarios que comprometían su estabilidad. La madera estaba degradada, se detectó la presencia de hongos xilófagos, asociados a procesos de podredumbre, y existía además riesgo de caída de ramas secas de gran tamaño. El gobierno local subrayó que la prioridad es garantizar la seguridad de los vecinos y usuarios de este espacio público, por lo que actuó de forma preventiva para evitar incidentes en una zona muy transitada del centro urbano de la localidad.
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