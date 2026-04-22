La Alameda de Marín pierde dos árboles

El Concello de Marín retiró este miércoles dos ejemplares de plátano de sombra situados en la Alameda después de confirmarse su mal estado y el riesgo que suponían para la seguridad ciudadana. La decisión se adoptó tras solicitar un informe técnico a la Estación Fitopatolóxica Areeiro, dependiente de la Diputación de Pontevedra, cuyas conclusiones desaconsejaron mantener ambos árboles y recomendaron su retirada. Según los estudios realizados, los ejemplares presentaban graves problemas estructurales y sanitarios que comprometían su estabilidad. La madera estaba degradada, se detectó la presencia de hongos xilófagos, asociados a procesos de podredumbre, y existía además riesgo de caída de ramas secas de gran tamaño. El gobierno local subrayó que la prioridad es garantizar la seguridad de los vecinos y usuarios de este espacio público, por lo que actuó de forma preventiva para evitar incidentes en una zona muy transitada del centro urbano de la localidad.