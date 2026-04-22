Abandonan un gato en el mostrador de una sede municipal de Sanxenxo: "Es vuestro”

La Policía Local investiga el abandono de un gato en el interior de la sede de Medio Ambiente en Vilalonga como una presunta infracción contra la Ley de Bienestar Animal. El suceso ocurrió en la mañana del martes cuando dos mujeres y un hombre entraron en la oficina dejando el animal en un trasportín. “Venimos a dejaros este gato que es vuestro”, dijeron.

Una trabajadora de la oficina de Medio Ambiente les aclaró que allí no se recogían animales, pero insistieron hasta que se les advirtió de que se llamaría a la Policía para levantar acta del abandono. Fue entonces cuando huyeron rápidamente en su vehículo, sin dejar rastro de su identidad ni información alguna que ayudara a la atención del gato.

En Medio Ambiente no consta que el minino forme parte de ninguna colonia del municipio, al carecer de marca identificativa en la oreja ni microchip, ni que las personas estuvieran registradas como cuidadores autorizados. Finalmente, se trasladó el gato a la CAAN de Meis donde se analiza su estado de salud.

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La Policía Local recuerda que el abandono de un gato está considerado una infracción, castigada con multas que pueden superar los 10.000 euros, según la nueva Ley de Bienestar Animal.