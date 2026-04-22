Más de 170 denuncias en tres meses por transitar en las áreas peatonales de Pontevedra

La Policía Local ha intensificado los controles del uso de las zonas peatonales, especialmente del centro histórico de la ciudad, durante el primer trimestre del año. En esta labor controló la circulación, el cumplimiento de la Ley de tráfico y otras normativas, y empleó el "multamóvil" ("ollomobil", según la denominación municipal) para supervisar los estacionamientos.

El resultado fue la tramitación de 173 infracciones, a razón de trece cada semana, de las que 160 fueron por estacionamientos y circulaciones indebidas por los espacios peatonales, y 13 por incumplimientos de la Ley de tráfico y otras normativas.

La circulación en ámbitos peatonales acarreó 51 denuncias a personas que pilotaban sus vehículos por estas áreas sin una causa justificada. Riestra, Gutiérrez Mellado, Gorgullón y Virxe do Camiño fueron algunas de las calles con más infracciones en un dispositivo que "busca evitar el tránsito indebido de vehículos y vigilar que las labores de carga y descarga, o los estacionamientos permitidos, si realicen en los horarios señalados", según explica el Concello, que destaca especialmente las diez denuncias tramitadas en el entorno de la Virxe do Camiño.

También hubo denuncias en Cruz Gallástegui, García Escudero, plaza de España, Arzobispo Malvar e incluso en la plaza de A Leña.

Hubo 13 infracciones vinculadas a la Ley de Tráfico y otras normativas. Entre ellas se encuentran vehículos que circulaban sin seguro obligatorio o con la ITV caducada, personas que no respetaron la línea continua, así como infracciones cometidas por transportes o personas usuarias de vehículos de movilidad personal (VMP).

Por su parte el "ollomóbil" cursó 109 denuncias a vehículos que se encontraban estacionados excediendo el tiempo máximo permitido o aparcados totalmente fuera de los horarios habilitados.

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El Concello explica que la Policía Local mantendrá estos controles en estas zonas de preferencia para el tránsito a pie, con especial hincapié en la zona monumental. Asegura que "el propósito es disuadir del uso indebido del espacio público, detectando y denunciando las conductas incívicas. En este sentido, recuerda la "necesidad de erradicar la utilización de las calles peatonales como atajos para dirigirse a otras zonas de la ciudad, una práctica que pone en riesgo la seguridad de las personas viandantes y que continuará siendo vigilada a lo largo de los próximos meses".