Samieira, en Poio, será el sábado el epicentro de la BTT con la Copa Galicia XCO

La parroquia de Samieira, en Poio, se convertirá el sábado, día 25, en el epicentro de la BTT gallega con la celebración de la tercera edición de la XCO Samieira, una prueba de referencia en el calendario autonómico y que está incluida en la Copa Galicia de XCO.

Se espera la participación de 270 ciclistas en la prueba, que comenzará a las 15.00 horas, con salida y llegada en el campo de fútbol Río de Bois, en un circuito único de cerca de 3.700 metros, en el que cada categoría dará las vueltas correspondientes según criterios técnicos.

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En la primera manga, a las 15.00 horas, correrán los ciclistas de la categoría infantil; en la segunda (16.00 horas), cadetes y máster; y, en la tercera (17.15 horas), el resto de categorías. Habrá trofeos para los tres primeros clasificados en las categorías masculinas y femeninas de sub23, máster 60, máster 50, máster 40, máster 30, júnior, élite UCI, élite, cadete e infantil.