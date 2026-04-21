La regularización de inmigrantes revoluciona Pontevedra con más de 40 atendidos en una mañana

Más de 40 personas atendidas en una sola mañana, charlas jurídicas encadenadas, turnos que se suceden sin apenas respiro y la misma sensación repitiéndose en la puerta: gente que llega con una carpeta bajo el brazo y no tiene claro ni por dónde empezar. Eso es lo que se está viendo estos días en la Casa Azul de Pontevedra, convertida en uno de los puntos a los que acuden decenas de inmigrantes para intentar poner en orden su situación administrativa, sobre todo venezolanos, pero también personas de otros países latinoamericanos e incluso de Senegal.

La actividad arrancó el pasado 16 de abril con la gestión administrativa de los primeros trámites y desde el día 20 la atención ya se está haciendo también de forma presencial en oficina. El ritmo es tal que Asovedra estudia con la Casa Azul la posibilidad de abrir también el fin de semana para seguir agilizando expedientes. A eso se suma otro objetivo inmediato: digitalizar parte del proceso para ordenar mejor la avalancha de casos y ganar tiempo.

Desinformación y nervios

Lo primero que se encuentran allí no es solo un problema de papeles, sino de desinformación. «La gente llega con la expectativa de no saber qué hacer porque hay mucha información en las redes sociales y hay quienes se han encargado de tergiversar esa información», cuenta Enrique López, colaborador de Asovedra, recién llegado hace seis meses de Venezuela.

Por eso, dice, antes de hablar de requisitos toca bajar pulsaciones: «Primero transmitimos tranquilidad para despejar la mente y verlo todo más claro».

Asovedra ayuda en los trámites de regularización de inimigrantes. / Hugo de Dios

Esa escena se está repitiendo una y otra vez en Pontevedra. Hay familias con hijos, parejas, personas solas, jóvenes y mayores. «Hay mucho grupo familiar», resume López. También hay historias de espera interminable, como la de «personas que solicitaron en 2024 y tienen fecha para 2028», explica, en referencia a citas que se alargan durante años y que han dejado a mucha gente atrapada en una especie de limbo.

Una puerta para salir del limbo

La regularización extraordinaria de inmigrantes ha abierto ahora una puerta para quienes ya estaban en España antes del 1 de enero de 2026. César Augusto Alarcón, abogado especializado en extranjería y vicepresidente de Asovedra, la define como una «oportunidad de oro» para miles de personas que ya viven aquí y que, en muchos casos, ya trabajan en condiciones precarias. En su despacho tramitan cerca de 375 expedientes.

El perfil, insiste, es de lo más variado. Y detrás de casi todos los casos aparece la urgencia de dejar de depender de trabajos informales, salir de situaciones de abuso y poder cotizar con normalidad. «El 90% está deseando empezar a producir, cotizar y contribuir al crecimiento económico de la zona», señala el abogado venezolano.

En cuanto a la documentación, los casos atendidos hasta ahora suelen llegar con pasaporte, padrón y otros justificantes. Las mayores complicaciones aparecen cuando faltan papeles o cuando obtenerlos desde el país de origen se convierte en una carrera de obstáculos, algo que sucede con más frecuencia en migraciones africanas o asiáticas.

Pese al volumen, López asegura que el ambiente en la oficina está siendo bueno. «La predisposición me ha impresionado», dice. También habla de la acogida encontrada en Galicia: «El trato que he recibido aquí me impresiona. Me dicen constantemente que la historia nos une».

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Entre colas, dudas y un papeleo que para muchos puede cambiarlo todo, durante estos días en Pontevedra hay una idea que se repite mucho entre quienes esperan su turno: «Estamos viendo una luz», después de meses e incluso años de sufrimiento en la sombra.