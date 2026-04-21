El PP reclama la rehabilitación del Monumento a los Navegantes

El Partido Popular de Pontevedra reclamó este lunes la rehabilitación del Monumento a los Navegantes, la obra de Amancio Landín situada en el parque de las Palmeras, al considerar insuficiente su estado de conservación. Las concelleiras Pepa Pardo y Silvia Junco visitaron el entorno del conjunto escultórico para dar cuenta de su situación y pedir una intervención municipal.

Durante la visita, las ediles señalaron que el monumento presenta distintos desperfectos y apuntaron, entre otros aspectos, a la presencia de vallas metálicas en la zona, un dintel roto, suciedad, musgo y pintadas. A juicio del grupo popular, el enclave requiere una actuación de rehabilitación y mantenimiento.

Pardo recordó además que en julio de 2019 el pleno municipal aprobó por unanimidad una moción en la que se instaba al Concello a mejorar la conservación, el mantenimiento y la limpieza de distintos símbolos patrimoniales de la ciudad, entre ellos este monumento. La concelleira enmarcó también esta reclamación en una línea de peticiones que, según indicó, su grupo viene realizando desde 2017.

El PP considera que en este tiempo no se han ejecutado las actuaciones necesarias para recuperar el conjunto y ha pedido al gobierno local que impulse una intervención específica. En ese sentido, reclama que el Concello concrete un proyecto de rehabilitación en el que se detallen tanto el presupuesto como el calendario previsto para la obra.

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Los populares subrayan el valor simbólico y patrimonial del Monumento a los Navegantes dentro del paisaje urbano de Pontevedra y defienden que su recuperación debería formar parte de las actuaciones de conservación del patrimonio histórico de la ciudad.