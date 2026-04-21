Pagar el autobús público desde la nube: 750 líneas en la provincia de Pontevedra

La directora xeral de Mobilidade, Judit Fontela, y el director de la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), Damián Rey, informaron este martes en Marín y de la plataforma gallega de Movilidad 4.0 MoBT, activa ya en 20 contratos de transporte de la provincia de Pontevedra que suman más de 750 líneas. Según señalaron, la previsión es que estén cubiertos el 100% de los desplazamientos interurbanos de toda Galicia a finales de año.

La plataforma, financiada con fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, permite el pago en el autobús a través del teléfono móvil, eliminando así la necesidad de acudir a una oficina bancaria, de disponer de una tarjeta y de recargar en el cajero.

El objetivo es "facilitar el acceso al transporte público mediante la incorporación de tecnologías avanzadas de pago, que permitan mejorar la experiencia del usuario, aumentar la eficiencia del sistema y fomentar el empleo del transporte público como alternativa sostenible", explica la Xunta, que añade que "de este modo, las personas usuarias disponen de una cuenta en la nube con un monedero virtual asociado. El saldo del monedero virtual se puede conocer en cada momento y recargarse a través de la APP móvil MoBT".

La aplicación, disponible tanto para los dispositivos Android como para Apple, tiene también entre sus funcionalidades la gestión del monedero con recargo on line y un histórico de viajes. Dispone además de un buscador avanzado con todos los servicios de transporte público de Galicia para facilitar la planificación multimodal de los desplazamientos.

En el caso de Marín, en una visita al IES Chan do Monte, Judit Fontela y Damián Rey indicaron que los cuatro contratos que cubren el municipio cuentan ya con la plataforma activa, sumando 25 líneas. Animaron a la población a descargar la plataforma y hacer uso de ella para beneficiarse de todas las ventajas que ofrece.

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Además de en las áreas de Pontevedra, Vigo y O Morrazo, en el conjunto de Galicia, la solución se puede utilizar ya en el área metropolitana de A Coruña, en la comarca de O Salnés, en A Marina de Lugo y en A Terra Chá, así como en desplazamientos de largo recorrido entre Ferrol y Ourense, Ferrol y Vigo , Lugo y Vigo y en el directo entre A Coruña y Lugo.