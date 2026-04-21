El Museo prepara un recital de poemas del Siglo de Oro

La música y la poesía del Siglo de Oro protagonizarán este jueves 23 de abril la celebración del Día del Libro en el Museo de Pontevedra. La soprano Bonnie Cooper y la pianista Carmen Carreiras Pita ofrecerán a las 19.00 horas, en el Edificio Castelao, un recital centrado en textos clásicos llevados a la música y en varias composiciones sobre poemas gallegos.

El concierto repasará obras de Eduard Toldrá y Fernando Obradors sobre versos de autores como Lope de Vega, Garcilaso de la Vega o Juan de Anchieta. El programa incluirá además una tercera parte dedicada a poemas gallegos de Rosalía de Castro, Salvador Golpe y Antonio Noriega Varela, musicados por Marcial del Adalid, Xosé Baldomir y Juan Montes.

La jornada se completará con el reparto gratuito de libros entre las personas que visiten ese día el Edificio Castelao. Habrá publicaciones coeditadas por el Museo, catálogos de exposiciones y volúmenes de arte, arqueología y otras materias.

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Cooper, afincada en Pontevedra, compagina la docencia con la interpretación. Carreiras, natural de Vilalba, cuenta con una amplia formación en piano y música de cámara.