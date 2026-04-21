La muestra E ademais debuxan! llegará a Pontevedra con dibujos de niños durante la Guerra Civil

La exposición E ademais debuxan! llegará a Pontevedra el próximo 6 de mayo con 48 dibujos realizados por niños y niñas durante la Guerra Civil española, en una muestra que podrá visitarse en la Casa das Campás hasta el 5 de junio.

La inauguración tendrá lugar el miércoles 6 de mayo a las 19.00 horas, con entrada libre. La exposición abrirá de lunes a viernes, de 9.00 a 21.00 horas, y los sábados, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas.

La programación se completará con una charla del comisario Vladimir Merino el viernes, 8 de mayo a las 19.00 horas, seguida de una visita guiada, y con la ruta Mañá será outro día. Paseo sobre a literatura e o exilio en Pontevedra, prevista para el sábado 9 con inscripción previa.

El concelleiro de Cultura y Memoria Histórica, Demetrio Gómez, destacó durante la presentación el valor de una propuesta que permite acercarse a la guerra a través de la mirada infantil y reflexionar sobre el sufrimiento de los menores en los conflictos armados.

La colección, comisariada por Gloria Martínez Dorado y Vladimir Merino Barrera, está formada por 48 dibujos en formato PVC. De ellos, cuarenta proceden de la Biblioteca Nacional de España y fueron realizados por niños evacuados al Levante, mientras que los ocho restantes pertenecen a menores exiliados en la antigua URSS y se conservan en el Arxiu Nacional de Catalunya.

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La muestra se plantea como un homenaje a la infancia que sufrió la Guerra Civil y también al trabajo solidario de los cuáqueros estadounidenses, que ayudaron a menores desamparados entre 1936 y 1939. A través de estos dibujos, E ademais debuxan! rescata una memoria construida desde la mirada de quienes vivieron la guerra desde la mayor indefensión.