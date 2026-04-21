La Misión Biológica de Pontevedra analiza el impacto de los incendios forestales en las colonias de aves

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas, a través del grupo Ecología del Paisaje de la Misión Biológica de Galicia, con sede en Pontevedra, inicia “Galifire”, un proyecto de ciencia ciudadana para establecer un seguimiento a largo plazo de las comunidades de aves durante la época reproductora en zonas afectadas por los grandes incendios forestales ocurridos en Galicia el pasado verano.

La iniciativa, que se desarrollará hasta finales de junio, se centra de manera preferente en las áreas quemadas de la provincia de Ourense, donde se registraron los incendios de mayor extensión documentados en Galicia desde que existen registros instrumentales.

Esta actuación se enmarca en el proyecto del Plan Estatal “Resfire”, que tiene como objetivo orientar la gestión del territorio para aumentar la resiliencia frente a grandes incendios. Las acciones se desarrollan en el Parque Natural de Baixa Limia–Serra do Xurés y en la Sierra do Courel.

“La magnitud de los megaincendios ocurridos el verano pasado en Ourense supera la capacidad de seguimiento in situ de cualquier institución, por lo que hacemos un llamamiento a la implicación de la ciudadanía para ampliar la cobertura espacial y temporal del muestreo. Esta acción constituye, a su vez, el primer programa de ciencia ciudadana orientado al seguimiento sistemático de aves tras grandes incendios en Galicia”, destacan Adrián Regos y Fernando García, los investigadores responsables de la iniciativa.

“En las últimas décadas, la interacción entre el cambio climático, el abandono del medio rural y las transformaciones en los usos del suelo está favoreciendo la aparición de incendios forestales de mayor tamaño, severidad y complejidad, cuyos efectos superan con frecuencia la capacidad de respuesta de los actuales sistemas de prevención y extinción”, explican.

“Ante este nuevo escenario, el seguimiento de las poblaciones de aves en los años posteriores a un incendio constituye una herramienta clave para comprender el impacto ecológico de este nuevo régimen de fuegos sobre los ecosistemas. Las aves desempeñan un papel fundamental en los sistemas forestales y, además, son un grupo bien conocido y relativamente sencillo de estudiar e identificar. Su amplia diversidad de respuestas a los cambios que el fuego provoca en el hábitat las convierte en un indicador especialmente útil para evaluar los procesos de alteración y recuperación ecológica. Estas características hacen de las aves un grupo idóneo para el desarrollo de programas de ciencia ciudadana, capaces de generar información científica de alto valor a partir de la participación activa de la sociedad”, añaden.

El proyecto “Galifire” se basa en la realización de censos de aves mediante estaciones de escucha, en las que las personas participantes registrarán durante cinco minutos todas las aves vistas u oídas en un radio de 100 metros.

Estos muestreos se llevarán a cabo entre mediados de abril y finales de junio, en distintas localizaciones previamente seleccionadas por el equipo científico de la Misión Biológica de Salcedo. Se repetirán anualmente con el objetivo de construir una serie temporal robusta que permita comprender la respuesta y la recuperación post-incendio a corto, medio y largo plazo, un desafío clave para cualquier institución responsable de la restauración de áreas quemadas.La información recopilada incluirá tanto los datos de las especies detectadas como una descripción básica del hábitat muestreado, utilizando un sistema de codificación sencillo.

Este conjunto de datos será analizado por el personal investigador de la Misión Biológica y permitirá evaluar los efectos de los grandes incendios forestales sobre las comunidades de aves, analizar cómo responden las distintas especies a lo largo del proceso de recuperación de la vegetación y, en último término, avanzar en la comprensión del actual régimen ecológico de incendios con el fin de orientar estrategias de gestión y conservación más eficaces.

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La iniciativa busca la participación social, fundamentalmente, de las principales asociaciones gallegas vinculadas a la ornitología y conservación del medio natural. También está abierta a la participación de personas que cuenten con experiencia en el reconocimiento de aves, especialmente a través de sus cantos.