El Mercado de Pontevedra programa tres encuentros con la creación gallega

El primer piso del Mercado de Abastos de Pontevedra volverá a convertirse en mayo en un punto de encuentro para la cultura gallega con una nueva edición de Conversas do Primeiro Andar, un ciclo que combina música, arte y creación contemporánea en un formato cercano y abierto al público. Las sesiones se celebrarán los días 16, 21 y 23 de mayo, con entrada libre hasta completar aforo y sin necesidad de reserva previa.

La propuesta, organizada con la colaboración de la productora Jack Jack, se ha consolidado como una de las citas culturales más reconocibles de la programación del mercado. Su fórmula apuesta por conversaciones en pequeño formato con artistas de perfiles distintos, pensadas para acercar al público sus procesos creativos y generar un ambiente de diálogo más próximo que el de otros eventos convencionales.

La programación arrancará el 16 de mayo a las 13.00 horas con una conversación con Lúa Mosquetera, moderada por la periodista Susana Pedreira. La artista, una de las voces más singulares de la creación gallega actual, ha desarrollado un trabajo que transita entre la poesía, el bordado o la pintura sobre cerámica, siempre con una mirada personal y vinculada a las nuevas formas de expresión artística.

El 21 de mayo a las 20.00 horas será el turno de The Rapants, en un encuentro moderado por los periodistas Belén López y Alejandro Espiño. La cita incluirá también una firma de discos de Rapants Club, el nuevo trabajo de una banda que se ha situado entre las más destacadas de la temporada. El formato permitirá al público acercarse al grupo desde otro lugar, más conversado y participativo que el del directo habitual.

La edición se cerrará el 23 de mayo a las 13.00 horas con una mesa centrada en los nuevos lenguajes de la escena urbana gallega, protagonizada por 9LOURO y Nadie González. La conversación estará moderada por el periodista cultural conocido como Rincón de Daniel, colaborador de Mondo Sonoro, y pondrá el foco en dos artistas que representan algunas de las vías más renovadoras de la creación musical actual en Galicia.

Noticias relacionadas

Con esta nueva entrega, Conversas do Primeiro Andar refuerza su apuesta por llevar la cultura a un espacio cotidiano como el Mercado y por hacerlo con una programación que mezcla nombres consolidados y voces emergentes. Más que una sucesión de entrevistas, el ciclo propone una manera distinta de acercarse a la creación contemporánea, en un entorno informal y pensado para invitar a escuchar, conversar y quedarse.