Llega la temporada de los festivales de música a Pontevedra, que reúne a más de cien artistas

El calendario musical de 2026 en Pontevedra y su entorno empieza ya a dibujarse con bastante nitidez, aunque no todas las citas avanzan al mismo ritmo. A estas alturas, el mapa combina festivales con fechas cerradas y programación muy avanzada, otros que han presentado solo una primera tanda de nombres y algunos que, pese a estar ya anunciados, siguen pendientes de concretar cartel e incluso jornada exacta. Al margen de Galegote, la primera gran parada será el Troneira Fest, previsto para los días 1 y 2 de mayo en el Campo da Torre de Pontevedra. La documentación disponible sitúa en esa edición a Albert Fish, Clavo, Commando 9mm, Engra, Gli Ultimi, Patada 87, Rifle, Suicidas y The Youths, en una propuesta claramente orientada al punk, el hardcore y el rock más combativo.

El mes de junio llegará con dos festivales de perfil muy distinto. Por un lado, el Tronko Fest prepara su cuarta edición en el entorno del Tronko Bar de Pontemuíños, en Pontevedra. Lo único que hoy puede darse por confirmado es que se celebrará en junio y que Manolo Kabezabolo será uno de sus principales reclamos, aunque por ahora no consta una fecha exacta ni un cartel completo accesible. Más asentado está ya Surfing the Lérez, que volverá a la Illa das Esculturas los días 12 y 13 de junio. El festival mantiene su fórmula de acceso libre y componente solidario y ha hecho públicas ya varias confirmaciones: Niños Bravos, 9Louro, Freedonia, Estrogenuinas, Grande Amore y la banda francesa Mad Foxes. No se trata todavía de un cartel cerrado, pero sí de un primer bloque suficientemente sólido para perfilar el tono de la edición.

A partir de ahí, el verano musical cogerá velocidad en julio. La primera cita será Armadiña Rock, anunciado para los días 3, 4 y 5 de julio en la Praza da Chousa de Combarro, con una primera tanda de confirmaciones formada por Ruxe Ruxe, Bule, Noite Fechada y Lisdexia. La cita mantiene así su vínculo con el rock y el punk gallego, aunque la programación completa sigue pendiente de nuevas incorporaciones. Apenas unos días después tomará el relevo PortAmérica, que regresará a la Azucreira de Portas del 9 al 11 de julio con un cartel muy avanzado. Entre los nombres ya anunciados figuran Rigoberta Bandini, Hombres G, Dani Martín, Amaia, Xoel López, Eliades Ochoa, M-Clan, Niña Polaca, Grande Amore, Eladio y los Seres Queridos, The Rapants, Sanguijuelas del Guadiana, Sexy Zebras, Marina Reche, Repion y Nortec: Bostich + Fussible, además de su consolidada oferta gastronómica vinculada a ShowRocking.

Galegote, un regreso con múltiples escenarios Galegote volverá a situar la música en gallego en el centro de Pontevedra este viernes y sábado, con una edición que recupera su fórmula más reconocible: conciertos repartidos por locales y plazas del casco urbano, en lugar de un único recinto cerrado. El festival, ya asentado en la agenda cultural de la ciudad, regresará con un cartel que combina nombres consolidados de la escena gallega con propuestas emergentes de perfiles muy distintos. Entre los artistas ya anunciados figuran Kid Mount, Eladio y los Seres Queridos, Chicharrón, Montedapena, Michu da Rocha, Portosanto, Dogo, LAW, Flip Corale, Allada y Duendeneta Dilleis. La programación vuelve a moverse entre el pop, el rock, la música urbana y formatos más íntimos, en una propuesta que refuerza el carácter de proximidad que ha distinguido históricamente al festival. Las actuaciones se repartirán por varios espacios del centro de la ciudad, entre ellos A Gramola, A Verbena, A Pomada, O Chato, A Nasa y el Campiño de Santa María, además de otros locales del circuito habitual.

El 12 de julio llegará uno de los conciertos de mayor tirón del verano en las Rías Baixas. Juan Luis Guerra y 4.40 actuarán en el Campo de Baltar, en Sanxenxo, acompañados por Gente de Zona y Grupo Manía, en una cita plenamente definida, con fecha, recinto y cartel actualizados. Solo cinco días después será el turno de BigSound Pontevedra, fijado para el 17 y 18 de julio en Parque Tafisa. En este caso sí puede hablarse de una programación muy perfilada, con David Bisbal, María Becerra, Juan Magán, Ana Mena y Nathy Peluso, en formato Club Grasa DJ Set, al frente de una nómina en la que también figuran Luck Ra, Beret, Natalia Lacunza, Nil Moliner, Despistaos, Lucho RK, Mafalda Cardenal y Besmaya.

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Ya en el tramo final del verano, Costa Feira 2026 volverá a funcionar no como un festival al uso, sino como un ciclo de conciertos en el Polígono de Nantes, en Sanxenxo, con programación anunciada entre el 30 de julio y el 22 de agosto. En ese calendario figuran por ahora Xavibo, Nicky Jam, Delaossa, Loquillo, Rusowsky y Taburete, además de eventos colectivos como Pop a Feira y Molan los 2000, cuyos carteles completos no aparecen todavía desglosados. Más indefinido sigue el Festival Internacional de Jazz e Blues de Pontevedra, cuya edición de 2026 continúa oficialmente pendiente de confirmación, sin fechas ni programación validadas públicamente. El cierre de la agenda conocida lo pondrá Río Verbena Fest, ya fijado para los días 21 y 22 de agosto en la explanada exterior del Recinto Ferial de Pontevedra, con un primer avance encabezado por Love of Lesbian, Siloé, La La Love You, Sidonie y Carlos Ares, junto a Sanguijuelas del Guadiana, Yoly Saa, Luis Fercán, Cora, Los Acebos y Señora DJ.