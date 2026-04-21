La Guardia Civil investiga a un vecino de Toledo por estafar en el alquiler de una vivienda turística en Sanxenxo

La Guardia Civil investiga a un vecino de Fuensalida (Toledo) como presunto autor de un delito de estafa y otro de usurpación de identidad por anunciar de forma fraudulenta el alquiler de una vivienda turística en Sanxenxo.

La actuación se inició tras la denuncia presentada el pasado mes de marzo por la persona perjudicada, que había acordado el arrendamiento de un inmueble por quinientos euros mensuales. Como parte de la operación, la víctima llegó a abonar 350 euros en concepto de fianza o señal a través de una plataforma digital. Sin embargo, después de efectuar el pago, comprobó que no podía acceder a la vivienda y descubrió que el anuncio era falso.

Las investigaciones desarrolladas por el Equipo de Investigación de la Guardia Civil de Sanxenxo permitieron identificar al presunto responsable. Según las pesquisas, el sospechoso habría utilizado sin autorización la identidad de un tercero para aparentar fiabilidad, reforzar la credibilidad del anuncio y ganarse la confianza de la víctima.

Los agentes verificaron además que la vivienda ofertada no se encontraba disponible para su alquiler en las condiciones anunciadas, por lo que concluyen que se trataba de un engaño con ánimo de lucro. La investigación se apoyó en el análisis de los medios de comunicación empleados durante la supuesta contratación y en el seguimiento del sistema de pago utilizado.

Gracias a estas gestiones, el presunto autor fue localizado en la localidad toledana de Fuensalida, en una actuación en la que colaboró el Equipo de Delincuencia y Telemáticos de Torrijos. Una vez identificado, fue investigado formalmente y se instruyeron las correspondientes diligencias.

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El caso ha sido remitido al Tribunal de Instancia, Sección Civil y de Instrucción de guardia de Cambados, donde el investigado deberá comparecer cuando sea citado.