Galardones
La Gala Monos de Oro celebrará su segunda edición para reconocer al talento gallego
Marín acogerá mañana la segunda edición de la Gala Monos de Oro, un evento que busca consolidarse como una de las citas destacadas para reconocer el talento, la trayectoria y la influencia de profesionales gallegos de distintos ámbitos.
Tras el éxito de la primera edición, la organización afronta esta nueva convocatoria con el objetivo de afianzarse como referente en el reconocimiento del talento gallego. En la pasada gala fueron distinguidos nombres como Carlos Núñez, Ana Peleteiro, Xurxo Carreño, Los Mozos de Arousa, Pepe Solla o David Amor, entre otros.
En esta ocasión, la gala volverá a reunir a destacadas personalidades del panorama gallego. Entre los premiados ya confirmados figuran Heredeiros da Crus, el actor Carlos Blanco y el escritor Manel Loureiro, además de otros profesionales de diversos sectores.
El evento se celebrará en el restaurante Los 3 Monos, situado en Aguete, en pleno corazón de las Rías Baixas, un enclave que aportará un carácter exclusivo a la velada. La dirección de la ceremonia correrá a cargo del empresario Fernando Fernández y de la actriz Maika Braña, encargados de conducir un acto pensado para poner en valor la excelencia profesional.
Durante la gala, los premios serán entregados por representantes institucionales, empresarios del sector y figuras destacadas del ámbito digital y social, en una apuesta por reforzar el carácter multidisciplinar del encuentro.
La velada concluirá con un cóctel con barra libre y música en directo a cargo de un DJ, en un ambiente orientado tanto a la celebración como al networking entre los asistentes.
Con esta segunda edición, la Gala Monos de Oro 2026 se presenta como un punto de encuentro entre cultura, empresa y sociedad, con el foco puesto en la visibilización y proyección del talento gallego.
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