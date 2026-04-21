El futuro pabellón de Monte Porreiro estará cubierto por la mayor plaza pública del barrio pontevedrés

El Concello de Pontevedra dio este martes el pistoletazo de salida a las obras de construcción del nuevo pabellón deportivo de Monte Porreiro, un equipamiento «que transformará la fisonomía del barrio», según destacó el alcalde de la ciudad, Miguel Fernández Lores, que se desplazó a la parcela para supervisar el comienzo de los trabajos, que se inician con la demolición del antiguo pabellón.

Acompañado por la concejala de Deportes, Anabel Gulías, el concejal responsable del barrio, Alberto Oubiña, además de personal técnico de arquitectura y representantes de la empresa adjudicataria, Lores añadió que esta primera fase de derribo de las instalaciones previas tendrá una duración aproximada de seis semanas, dando paso posteriormente a las tareas de excavación y construcción.

Previamente a este inicio, se llevaron a cabo ampliaciones de los estudios geotécnicos que motivaron un retranqueo en el diseño inicial; de este modo, el edificio se separa dos metros de las construcciones perimetrales para minimizar cualquier posible afectación y garantizar la máxima seguridad del paisanaje próximo.

Además, la cimentación de la nueva infraestructura alcanzará los nueve metros de profundidad en busca del terreno más firme.

El nuevo pabellón, diseñado por el estudio pontevedrés Uña+Amandi y adjudicado a la empresa local Construcciones Ramírez S.L., será un edificio semisoterrado «de vanguardia y con accesibilidad universal», según destaca el concello, que añade que «esta singularidad arquitectónica favorecerá un diseño bioclimático que garantizará una mayor estabilidad térmica, facilitando un mantenimiento de alta calidad con un menor gasto energético».

El interior del edificio contará con dos alturas, albergando en la planta baja una pista deportiva de 1.250 metros cuadrados, gimnasio y vestuarios, mientras que en el nivel superior se situarán las gradas y el área administrativo.

Más allá del propio equipamiento deportivo, la intervención generará un «enorme impacto en el espacio público para toda la comunidad», ya que sobre la cubierta del pabellón se creará una nueva plaza pública de aproximadamente 5.000 metros cuadrados, la más grande del barrio, con dimensiones equivalentes a la suma de la Plaza a Ferrería, los Jardines de Casto Sampedro y la Plaza de la Estrella. Este nuevo punto de encuentro contará con una cubierta ajardinada y dispondrá de una gran pérgola de entre 700 y 800 metros cuadrados de superficie.

Esta estructura albergará paneles solares para el autoconsumo de la instalación y ofrecerá protección contra la lluvia y sombra en los días de calor, «permitiendo el desarrollo de actividades al aire libre los 365 días del año», subraya el gobierno local

El proyecto cuenta con un presupuesto de adjudicación de 6,4 millones de euros y un plazo de ejecución de 30 meses, es decir, hasta finales de 2028, si se cumple este calendario. Al respecto, el alcalde apuntó que la previsión con estos trabajos es que las obras se desarrollen a lo largo de este año 2026 y durante 2027, con el objetivo de que el complejo esté en pleno funcionamiento en el año 2028. La financiación de estas actuaciones se enmarca en la inyección de los fondos europeos FEDER/FEDER a través de la estrategia EDIL, que supondrán una inversión global de más de 10 millones de euros en el barrio, complementados con fondos propios del Concello y un protocolo firmado con la Xunta de Galicia que prevé una aportación de dos millones de euros para esta infraestructura.

Noticias relacionadas

Para garantizar que el proyecto cuente con la máxima colaboración, desde el área de Deportes y la concejalía de barrio se mantuvieron reuniones previas con los clubes deportivos, la asociación de vecinos y la AMPA y está en marcha una comisión de seguimiento que integra a la gestora de las comunidades colindantes, a la asociación O Mirador y a la comunidad educativa del CEIP Fina Casalderrey.