Fenosa prepara cortes de tráfico en la carretera de Tomeza para su asfaltado

Hace dos semanas, el pasado 6 de abril, la Diputación de Pontevedra ha requería a UFD Distribución de Electricidad, S.A. —la distribuidora de Fenosa— la reparación inmediata de los daños causados en la carretera provincial EP-0002, O Marco-Tomeza-Figueirido, a raíz de las obras de soterramiento de una linea eléctrica, unos trabajos que se prolongaron varios meses y dejaron la carretera llena de baches y anomalías. Aquel ultimátum de la Diputación ya se ha cumplido, ya que otorgaba quince días para ser atendido, y desde la empresa se aseguró este martes que «los trabajos ya se iniciaron la semana pasada», si bien ahora se aguarda «una autorización de corte de circulación en el vial y se retomarán los trabajos pendientes esta misma semana».

Por tanto, se anuncian nuevos cierres al tráfico en los próximos días, en un plazo muy breve, ya que la propia Diputación apuntaba también este martes que «van a reanudar las obras de forma inminente en la zona», sin hacer referencia a que ya hubiera obras ejecutadas. Lo cierto es que en el tramo por Tomeza, desde el cruce de O Marco hasta más allá de Lusquiños, la carretera estaba este lunes en la misma situación de deterioro que antes.

Según el expediente tramitado en su día por el Servicio de Infraestructuras y Vías Provinciales, los técnicos detectaron daños reiterados en el dominio público viario entre los puntos kilométricos 0,100 y 1,180, además de deficiencias en materia de seguridad vial y limpieza, lo que, a juicio de la institución provincial, supone un incumplimiento de las condiciones fijadas en la autorización concedida para ejecutar los trabajos.

El gobierno provincial llegó a calificar el estado del vial de «inadmisible» pese a reconocer la necesidad de acometer este tipo de actuaciones de soterramiento de las líneas eléctricas, unos trabajos entre Mourente y Tomeza, que afecta a calles como la avenida de Lugo, Virxinia Pereira, Conde Bugallal y la carretera que sirve de acceso a esta última parroquia y que comenzaron hace más de un año.

Noticias relacionadas

Por ello, el Concello elevaba hace semanas una queja formal a UDF Distribución. Las zanjas, excavaciones y demás trabajos necesarios para enterrar tres kilómetros de cableado provocaron muchas molestias y cortes de tráfico durante la ejecución, pero una vez acabadas, la mayor parte del pavimento presenta un deterioro muy notable. La empresa adjudicataria aplicó «parches» parciales en algunos tramos, como ocurre en la carretera de Tomeza, pero esos arreglos aún son totalmente insuficientes, a la espera de los asfaltados de mayor calibre, para los que es necesario cortar el tráfico.