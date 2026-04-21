Las exportaciones de la D.O. Rías Baixas crecen en 2025 y superan los 67,8 millones de euros

Los vinos de la D.O. Rías Baixas cerraron 2025 con un nuevo avance en los mercados internacionales al alcanzar 8.648.188 litros exportados y una facturación de 67.851.618 euros. El balance deja un crecimiento del 6,68% en volumen y del 4,42% en valor respecto al ejercicio anterior, en un contexto marcado por la incertidumbre geopolítica, la crisis energética y la volatilidad comercial.

Las ventas al exterior equivalen a 11.530.917 botellas y ya suponen el 31,89% del total comercializado por la denominación. El precio medio se situó en 7,85 euros por botella, 17 céntimos menos que un año antes.

Estados Unidos, principal destino de las exportaciones

Estados Unidos volvió a ser el gran motor de la actividad exterior de los vinos de Rías Baixas. Ese mercado concentró por sí solo el 35% del volumen exportado, con presencia de 85 bodegas, y registró aumentos tanto en volumen como en valor.

Junto a él, Reino Unido, Puerto Rico e Irlanda se mantuvieron entre los principales destinos de un mapa comercial en el que también figuran México, Bélgica, Países Bajos, República Dominicana, Suecia y Alemania. En conjunto, los diez primeros mercados absorbieron el 81,77% del volumen vendido fuera de España y el 79,97% de su valor.

América y la Unión Europea ganan peso

Por áreas geográficas, América siguió siendo el principal destino y creció un 5,03% en volumen y un 2,18% en valor. La Unión Europea, por su parte, ganó peso con una subida del 12,05% en volumen y del 10,93% en valor, impulsada sobre todo por el comportamiento del mercado británico.

En total, 107 bodegas de Rías Baixas vendieron vino en más de 117 países y territorios. El presidente del Consejo Regulador, Isidoro Serantes, destacó que «2025 se cerró en positivo» pese a «los vaivenes» del comercio internacional y atribuyó parte del resultado al trabajo sostenido de las bodegas y de sus equipos de exportación.

Noticias relacionadas

En la misma línea, el secretario general, Ramón Huidobro, señaló que el sector seguirá reforzando la promoción en los mercados prioritarios para consolidar el posicionamiento internacional de los vinos atlánticos de Rías Baixas.