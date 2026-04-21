Ence impulsa un proyecto para prevenir incendios y valorizar servicios ecosistémicos
La iniciativa cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia
R. P.
Ence impulsa el proyecto SILVO+, una iniciativa orientada a desarrollar y validar un modelo de silvopastoreo inteligente como herramienta de prevención activa de incendios y, al mismo tiempo, como vía para generar y valorizar servicios ecosistémicos.
El proyecto se desarrolla en consorcio con Tenzas, empresa de consultoría forestal, y Nigal, especializada en digitalización y análisis avanzado de datos, y cuenta con el apoyo científico-técnico de la Universidad de Santiago de Compostela y de Feuga (Fundación Empresa-Universidad Gallega) para impulsar la difusión.
SILVO+ integrará inteligencia artificial para la optimización del pastoreo en función de la biomasa, las condiciones climáticas y el riesgo de incendio. Además, contempla la validación de tecnologías como sistemas GPS, cercas electrónicas e infraestructuras móviles.
La iniciativa incluye también el desarrollo de una metodología estandarizada para medir y certificar servicios ecosistémicos como carbono, biodiversidad y mejora del suelo. Asimismo, se diseñará una plataforma digital que integrará los datos generados y facilitará el cumplimiento de requisitos regulatorios, incluida la CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive).
Con SILVO+, Ence refuerza, en el marco de su Plan de Biodiversidad, una línea de trabajo alineada con su estrategia en prevención de incendios y gestión forestal sostenible, al tiempo que refuerza la identificación, medición y valoración de servicios ecosistémicos.
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