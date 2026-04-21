Astroturismo
El eclipse solar del 12 de agosto espera una «avalancha de visitantes» en la comarca
El sector turístico prevé una ocupación de en torno al 90% en los días del fenómeno astronómico, mientras la provincia refuerza la coordinación ante la llegada masiva de visitantes.
El eclipse solar del próximo 12 de agosto ya ha puesto en marcha los preparativos en la provincia de Pontevedra ante la previsión de una fuerte llegada de visitantes en plena temporada alta. Más de medio centenar de profesionales del sector turístico participaron este lunes en una jornada celebrada en el Palacete das Mendoza para empezar a coordinar la gestión de una cita que se espera multitudinaria y que quiere aprovecharse también como reclamo de astroturismo en Galicia.
La singularidad del fenómeno explica parte de esa expectación. El presidente de la Fundación CEO Ciencia y Cultura, Enrique Alonso, recordó que se trata de una ocasión excepcional porque «en Galicia hace un siglo que no hay uno» y advirtió de que la fecha, en pleno agosto, puede traducirse en «una avalancha de gente y actividades». A su juicio, las administraciones llevan meses «preparando el terreno» ante un evento llamado a multiplicar los desplazamientos.
Durante la sesión, especialistas de la Fundación CEO y de la Universidade de Vigo explicaron el llamado trío de eclipses de 2026, 2027 y 2028, además de insistir en las medidas de seguridad para la observación. En la práctica exterior, a la que asistieron decenas de personas, se mostró cómo utilizar correctamente las gafas homologadas: colocárselas siempre antes de mirar, situarse de espaldas al sol para ajustarlas y retirarlas del mismo modo, además de comprobar que no estén rayadas ni deterioradas y evitar guardarlas sin su funda plástica en bolsillos o mochilas.
Después, los asistentes al certamen pasaron a observar con telescopios provistos de filtros homologados, aunque las nubes complicaron la visibilidad durante toda la mañana.
Alonso precisó además que solo habrá «20 segundos» en los que podrá verse el eclipse sin gafas y únicamente en la franja de totalidad, que no incluye ni los alrededores de Pontevedra ni Vigo, aunque sí podrá visionarse en ciertos sectores del norte de la provincia.
En el sector turístico ya empiezan a notar el efecto llamada del eclipse solar de agosto. El presidente del Consorcio de Empresarios Turísticos de Sanxenxo (CETS), Alfonso Martínez, señaló que la cita «cuadra en la temporada más alta, pero también traerá a gente que de normal no pensaría en Sanxenxo como destino». Martínez argumentó que es complicado dar una cifra exacta de visitantes, pero situó la ocupación prevista «en torno al 90% en esos días».
La provincia trabaja además en una red de cuarenta puntos de observación y celebrará una nueva jornada técnica el 30 de abril en Forcarei.
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