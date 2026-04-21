Las cofradías de la ría de Pontevedra mantendrán la actividad sin pedir ayudas a la Xunta

Las cofradías del fondo de la ría de Pontevedra no prevén acogerse, por el momento, a los convenios impulsados por la Xunta para paliar la crisis del marisqueo por la mortandad de bivalvos provocada por los temporales de comienzos de año. Así lo afirmó Elena Padín, vicepatrona de la cofradía de Raxó, que asegura que las tres agrupaciones de la zona prefieren seguir faenando mientras puedan mantener la actividad y conservar su mercado.

La decisión se apoya, según Padín, en una combinación de razones económicas y de viabilidad. Aunque la situación de los bancos marisqueros sigue siendo mala, las mariscadoras todavía están alcanzando la cuota y obteniendo un precio alto en lonja, por lo que consideran que, a día de hoy, les compensa más seguir trabajando que acogerse a la ayuda autonómica. «Vamos a ganar más mariscando que con la ayuda», resume.

La vicepatrona insiste en que el escenario dista de ser bueno. El cupo sigue estando en cinco kilos y la actividad está limitada, con jornadas de dos horas y media o tres en algunas zonas, pero sostiene que, al menos de momento, «la cuota la cubrimos». En este contexto, cerrar por completo para entrar en el sistema de convenios supondría, además, arriesgar la presencia del producto en el mercado. «Tampoco queremos perder la lonja», señaló.

Otro de los reparos del sector es la cuantía real de la compensación. La Xunta plantea convenios con las cofradías que ascienden a unos 700 euros mensuales para las mariscadoras por realizar tareas de regeneración, limpieza o acondicionamiento de los bancos. Sin embargo, Padín recalca que esa cantidad no es neta, ya que de ahí hay que descontar la cotización a la Seguridad Social. «Si de esos 700 euros hay que pagar unos 260 de seguro, ¿qué nos queda?», plantea.

Las cofradías del fondo de la ría también cuestionan que el modelo sea incompatible con otras ayudas y con una fórmula mixta que les permitiría compaginar parte de la actividad extractiva con trabajos de limpieza o rañado de los bancos. Esa opción, según explica Padín, fue trasladada por el sector, pero por ahora no hay acuerdo con la Consellería do Mar para aplicarla.

La vicepatrona de Raxó sostiene además que, aunque la mortandad llegó a ser importante, en las últimas semanas la situación parece haberse estabilizado algo, favorecida por la menor incidencia de la lluvia. Aun así, advierte de que hay zonas más castigadas, como la de Combarro, donde el banco está «más despoblado». Pese a ello, las agrupaciones optan por mantener la actividad mientras las condiciones lo permitan.

Parlamento gallego

El debate sobre estas ayudas llegó este martes al Parlamento gallego de la mano del BNG, que cuestionó la falta de concreción y transparencia de las medidas anunciadas por la Xunta. En su interpelación, los nacionalistas reprocharon al gobierno gallego que no haya explicado con claridad los criterios para determinar las zonas con mortalidad severa o moderada, ni el alcance real de los convenios con las cofradías, las cantidades que percibirán las mariscadoras o el tiempo durante el que cobrarán esas compensaciones. También advierten de que varias cofradías ya han expresado discrepancias que pueden impedir la firma de esos acuerdos.

Frente a esas críticas, la conselleira do Mar, Marta Villaverde, defendió en la Cámara un paquete extraordinario de 22,7 millones de euros para recuperar los bancos marisqueros afectados por los temporales. De esa cantidad, 19,2 millones se canalizarían a través de convenios bilaterales con las cofradías para financiar planes de regeneración y compensar con unos 700 euros mensuales a las mariscadoras que participen en esos trabajos. El plan se completa con 1,5 millones para repoblación y otros 2 millones para proyectos de restauración de la biodiversidad marina.

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Villaverde sostuvo que la Xunta está dando «soluciones reales» al sector y defendió que todas las medidas se apoyan en criterios técnicos y científicos. También cargó contra el Gobierno central por no haber respondido, dijo, a la petición de bonificar las cuotas de la Seguridad Social de los profesionales afectados ni haber activado fondos específicos tras declarar a Galicia zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil.