Cocina competitiva e inclusiva

La Escuela Naval Militar de Marín acogió este martes una nueva semifinal del IX Concurso de Cocina En ASPACE cocinamos juntos, una iniciativa impulsada por la Federación ASPACE Galicia que volvió a situar la gastronomía inclusiva en primer plano. La cita confirmó, una vez más, que la cocina puede ser también un espacio de creatividad, superación y participación, más allá del componente estrictamente competitivo.

Ganadores del premio al mejor plato texturizado. | FDV

Desde las 11.00 horas, los equipos se enfrentaron al reto de reinterpretar el Queixo Tetilla, gran protagonista de esta edición. El producto, uno de los más reconocibles de la gastronomía gallega, obligó a los participantes a poner a prueba su técnica, imaginación y capacidad de adaptación, tanto en elaboraciones tradicionales como en propuestas texturizadas.

Las personas participantes de Amencer-ASPACE, acompañadas por familiares y profesionales, desarrollaron sus platos en un ambiente de concentración y entusiasmo. La jornada dejó ver que detrás de cada receta había mucho más que una ejecución culinaria: coordinación, esfuerzo compartido y la voluntad de demostrar talento en un entorno inclusivo. Entre fogones, tiempos de cocción y emplatados, cada grupo fue perfilando propuestas en las que también tuvieron peso la sensibilidad y el trabajo en equipo.

El nivel de la semifinal estuvo respaldado por un jurado de referencia, que siguió con atención cada fase del cocinado y valoró tanto el resultado final como el proceso creativo. Entre sus integrantes figuraban Marga Pazos, de Salmoira, y Begoña Sacristán, logopeda de Amencer-ASPACE. Su criterio resultó clave en una edición marcada por la originalidad de las propuestas y por el protagonismo del Queixo Tetilla en cada plato.

Tras la degustación, el jurado se retiró a deliberar en una decisión muy ajustada. Finalmente, el premio al mejor plato tradicional fue para Victoria Catalina González Torres, Antonio Ares Ferrin y Mónica Rey Bahamonde, mientras que el galardón al mejor plato texturizado recayó en Rosa María Blanco Ramallo, María del Carmen Castiñeiras Bello y Lidia Diz Ferreiroa.

Además de estos premios, el jurado concedió reconocimientos especiales a otros grupos participantes para destacar aspectos como la creatividad, la presentación, la coordinación y la actitud durante el cocinado, en una apuesta por valorar el conjunto de la experiencia.

Ambos equipos ganadores consiguen así su clasificación para la gran final del concurso, que se celebrará el próximo 19 de mayo en Vigo.

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Más allá de lo gastronómico, el certamen continúa consolidándose como una iniciativa que genera espacios reales de visibilidad y participación para personas con parálisis cerebral. La semifinal celebrada en Marín volvió a demostrar que la cocina también puede ser una herramienta de inclusión, reconocimiento y oportunidades, al tiempo que sirve para mostrar capacidades y reforzar la autoestima de los participantes en un entorno de convivencia y apoyo.