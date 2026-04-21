El alquiler por habitaciones representa ya casi cuatro de cada diez ofertas en Pontevedra

El alquiler por habitaciones se hace cada vez más visible en Pontevedra y empieza a consolidarse como una pata propia del mercado residencial de la ciudad. Más allá de su vínculo tradicional con estudiantes o con personas desplazadas por trabajo, la fórmula gana peso porque ofrece más margen a los propietarios y porque se adapta bien a una demanda que busca abaratar costes en un contexto de precios altos.

Según datos del portal Fotocasa, la rentabilidad de una vivienda compartida de tres habitaciones en Pontevedra capital se situó en marzo en el 5,6%, frente al 4,4% que ofrece el alquiler de una vivienda completa. En Galicia, la diferencia es muy similar. El alquiler compartido alcanza una rentabilidad media del 7%, frente al 5,7% del arrendamiento tradicional.

Esa diferencia ayuda a explicar por qué el arrendamiento por habitaciones gana terreno en la ciudad. En Pontevedra, el alquiler por habitaciones ya representa casi cuatro de cada diez anuncios de arrendamiento activos en los portales inmobiliarios, una proporción que muestra que este mercado ha dejado de ser algo residual. Además, la oferta no se distribuye por igual en toda la ciudad, sino que se concentra sobre todo en las zonas más céntricas y en el entorno del campus universitario, donde la demanda es más estable.

Centro y universidad

Según apuntan profesionales del sector consultados por FARO, uno de los focos más claros está en Plaza de Barcelos y su entorno, donde se localizan algo más de la cuarta parte de los anuncios de alquiler de habitaciones. «Los precios oscilan entre 250 y 400 euros al mes, con opciones más asequibles en la zona de San Antoniño, Travesía da Eiriña y Amado Carballo y algo más caras hacia Joaquín Costa y, sobre todo, Benito Corbal», explican. En paralelo, la oferta de pisos completos en esa misma área se mueve en la franja de 800 a 1.400 euros al mes en viviendas de dos, tres y cuatro dormitorios.

La lectura de esa zona es bastante clara: en un piso de tres o cuatro dormitorios, alquilar por habitaciones permite alcanzar con facilidad entre 900 y 1.200 euros mensuales, e incluso más en determinados inmuebles, una cifra que compite de forma directa con lo que se obtiene por arrendar la vivienda completa. De ahí que el centro de Pontevedra concentre no solo buena parte de la oferta, sino también algunas de las condiciones que hacen más atractivo este modelo para el propietario.

Otro gran polo de esta tendencia es el Campus Universitario y el barrio de O Burgo, una zona donde el alquiler compartido encaja de forma natural por su cercanía a las facultades y por el perfil de buena parte de la demanda. Allí se alquilan habitaciones desde 240 hasta 400 euros al mes. Los pisos completos, sin embargo, arrancan en torno a 600 euros y, además, la oferta es mucho más reducida que en otras zonas.

También hacia la Alameda y Echegaray se aprecia un mercado activo. La oferta de pisos completos arranca en 600 euros, mientras que en habitaciones se observan precios desde 280 hasta 350 euros. «Es una zona donde el alquiler por habitaciones se mezcla con una demanda más variada, no solo estudiantil, y donde la cercanía al casco urbano, a los servicios y a los equipamientos mantiene la presión sobre la oferta», comenta un agente inmobiliario.

Otras zonas

En María Victoria Moreno, por ejemplo, la horquilla también es amplia. Los pisos completos se ofrecen a partir de 800 euros al mes, con una oferta relevante en la zona, mientras que las habitaciones se mueven entre 350 y 390 euros. La combinación es parecida a la de otras áreas urbanas, con pisos amplios, varias habitaciones y la posibilidad de obtener una renta mensual competitiva si se comercializan por separado.

Fuera del centro más inmediato, la oferta se estira hacia áreas como A Seca-Los Salgueriños o Campo da Torre-Mollabao, aunque con menos volumen. «En el conjunto de Pontevedra, el precio medio de las habitaciones oscilan entre 170 y 400 euros al mes, mientras que un piso completo hay zonas en las que se pueden alquilar por 600 euros», destacan.

En este contexto, Pontevedra no lidera Galicia en rentabilidad del alquiler por habitaciones, pero sí se suma con claridad a la tendencia. Lugo encabeza el mercado gallego con un 8,5% de rentabilidad en vivienda compartida, seguida de Ourense con un 6,4%, mientras Pontevedra alcanza el 5,6%, por delante de Vigo, con un 5,5%, Santiago, con un 5,1%, y A Coruña, con un 4,2%. La ciudad se sitúa así en una posición intermedia, aunque con un comportamiento alineado con el resto del mercado gallego.

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La conclusión que deja esta radiografía es doble. Por un lado, el alquiler por habitaciones ya tiene en Pontevedra un mercado reconocible, asentado sobre todo en el centro y en el entorno universitario, y por otro, la combinación entre rentabilidad superior y precios por cuarto que, sumados, pueden igualar o superar el alquiler íntegro de un piso ayuda a entender por qué esta fórmula gana presencia. «Lo que ahora queda por analizar es hasta qué punto este auge está restando oferta de viviendas completas en el mercado local, porque esta tendencia es otro condicionante para la subida de los precios del alquiler», reconocen los profesionales.