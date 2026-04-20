Medio Ambiente avala un nuevo parque de 8.300 metros cuadrados

La Xunta ha dado luz verde ambiental al proyecto para crear un parque y urbanizar una zona verde prevista en el Plan Xeral de Ordenación Urbana de Pontevedra, una actuación con la que se busca recuperar y dignificar un ámbito de la zona este de la ciudad para convertirlo en un nuevo espacio de uso ciudadano.

La intervención permitirá habilitar un parque dedicado a la camelia, con senderos y caminos accesibles, una zona infantil y distintos espacios pensados para la convivencia y la socialización, dotados con mobiliario urbano. El objetivo es reforzar el valor paisajístico del entorno y abrirlo a un uso más amable, cotidiano y comunitario.

El ámbito de actuación abarca 13 parcelas que suman cerca de 8.300 metros cuadrados, situadas entre las traseras de los edificios de las calles Ernesto Caballero y Doctor Loureiro Crespo, en un enclave que también limita con la vía del tren. Se trata de una zona hoy fragmentada, con fincas en diferente estado de conservación, algunas de ellas abandonadas de forma total o parcial y otras dedicadas a cultivos hortícolas y frutales.

Las obras previstas incluyen el acondicionamiento del terreno, los trabajos previos para las pavimentaciones, la ejecución del área de juegos, la plantación de especies arbustivas, la siembra de césped y la instalación de un sistema de riego automatizado para las nuevas zonas verdes.

El informe ambiental estratégico emitido por la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático concluye que no se prevén efectos adversos significativos derivados del proyecto, siempre que se cumplan las condiciones fijadas en la resolución. Esas prescripciones afectan, entre otras cuestiones, a la protección de la atmósfera, de las aguas y los cauces, de la fauna y la vegetación, del patrimonio cultural, del suelo y de las infraestructuras, así como a la gestión de residuos y a la integración paisajística.

La resolución es el resultado del procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada, durante el que se consultó a los organismos públicos implicados y se sometió la documentación a información pública para la presentación de observaciones de carácter ambiental, sin que se registraran alegaciones.

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El informe ya ha sido remitido al promotor y al Concello de Pontevedra, y su contenido se hará público próximamente a través del Diario Oficial de Galicia y de la página web de la Consellería.