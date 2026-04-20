Una fiesta para la memoria viva

A Seca se llenó ayer de voces, reencuentros y brindis compartidos en la III Xuntanza de Maiores de Poio, una cita que reunió a 500 personas y confirmó, un año más, el arraigo de una celebración pensada para honrar el tiempo vivido y la alegría de seguir compartiéndolo.

Bajo la carpa instalada en la explanada tras el pabellón, la jornada transcurrió entre conversaciones, música y mesas repletas, en un ambiente festivo que convirtió el encuentro en algo más que un almuerzo colectivo: una celebración de la memoria, de la convivencia y de ese vínculo vecinal que resiste al paso de los años.

La elevada participación, con todas las plazas agotadas desde días antes, volvió a poner de manifiesto el tirón de una cita ya plenamente consolidada en el calendario local. La mayor parte de los asistentes eran vecinos de Poio, aunque también se acercaron personas de municipios del entorno, atraídas por una convocatoria que en apenas tres ediciones ha encontrado su sitio propio.

El menú comenzó con empanada y continuó con callos y carne ao caldeiro, además de bebidas y postre, en una comida que dio paso después a la música en directo del Dúo Prisma. El baile tomó entonces el relevo y prolongó el ambiente de celebración hasta el sorteo final de regalos donados por comercios locales.

Xuntanza de Maiores de Poio en A Seca. / Gustavo Santos / Gustavo Santos

Esta celebración nació hace tres años a partir del deseo de muchas personas mayores de poder disfrutar de un encuentro así en su propio municipio, sin necesidad de desplazarse a otras localidades. Hoy, esa idea inicial se ha transformado en una cita multitudinaria que conjuga homenaje, ocio y comunidad.

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Durante su intervención, el alcalde de Poio, Ángel Moldes, subrayó el valor de este tipo de iniciativas al señalar que «nuestros mayores merecen encuentros como este, que despiertan ilusión, fomentan la convivencia y celebran la vida». También puso el acento en el papel que han desempeñado en la construcción del municipio y en la buena acogida de una propuesta que, según apuntó, responde a una demanda largamente expresada por los propios vecinos.