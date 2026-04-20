La falta de mano de obra especializada condiciona las obras del Teatro Principal

La falta de mano de obra especializada, en este caso de escayolistas, está condicionando las obras de emergencia que se están llevando a cabo en el Teatro Principal de Pontevedra, que el Concello quiere reabrir lo antes posible.

Así lo aseguró este lunes el jefe de la oficina de Arquitectura municipal, Ángel Velando, en una visita con el alcalde y el concelleiro de Cultura al recinto cultural, que permanece cerrado desde el pasado mes de febrero, cuando cayó una parte del falso techo del anfiteatro que provocó cinco heridos leves.

El técnico indicó que «no es fácil encontrar escayolistas que den garantía» sobre un trabajo tan minucioso y que también en este ámbito «hay falta de profesionales».

Esto ha provocado que se haya puesto sobre la mesa la opción de que se utilice para la reconstrucción del falso techo madera, en lugar de escayola.

«Ahora se usa más la madera para los deflectores, que pesa menos y con la que se hacen mejor las curvas artesanales», dijo, para añadir que «las construcciones parabólicas permiten el rebote (del sonido) en paralelo».

En el punto actual de las obras, se está modelizando. «Después nos pasarán el estudio acústico, aunque ya nos avanzaron que madera y escayola van a tener un comportamiento parecido».

Se está instalando un ascensor en el interior. | G.S.

«Lo antes posible»

El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, subrayó el firme compromiso del gobierno local para recuperar cuanto antes este espacio cultural, al considerar que «el Teatro Principal es un activo importantísimo para la actividad cultural del municipio, por lo que queremos arreglarlo lo antes posible para que esté a disposición de todos los pontevedreses».

Para poder instalar los andamios necesarios para reparar la escayola del techo, fue preciso retirar todas las butacas, dejando el patio de butacas completamente vacío, una imagen poco habitual en este recinto.

Aprovechando esta intervención de urgencia, el Concello continúa trabajando en otras mejoras que ya estaban previstas, como la instalación de un ascensor, la reforma de los baños y la impermeabilización de las terrazas para solucionar algunas filtraciones detectadas.

También se trabaja en la impermeabilización de las terrazas. | G.S

Además, la retirada de los asientos permitirá también limpiar y barnizar el suelo de madera del patio de butacas, con el objetivo de dejarlo en perfecto estado.

En cuanto a las butacas retiradas, algunas de ellas se encontraban en mal estado y presentaban margen de mejora. Por ello, el alcalde señaló que se están evaluando los informes económicos y técnicos para decidir si se opta por su reparación y tapizado con garantías o, por el contrario, por una sustitución completa.

Aunque a principios de abril Lores calculaba que el Teatro Principal podría reabrir sus puertas en otoño, este lunes, vistas las circunstancias, ya evitó fijar plazos concretos. Insistió en que existe una decisión política de acometer la reforma con urgencia y precisó que los tiempos dependerán de las soluciones técnicas que finalmente se adopten y de la disponibilidad de personal y empresas especializadas que puedan garantizar «un trabajo bien hecho».

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Mientras el Teatro Principal permanece cerrado, la programación prevista en este recinto se trasladará a otros como el Pazo da Cultura, el Pazo de Mugartegui e incluso el Museo de Pontevedra, según informó en su momento el Concello de Pontevedra.