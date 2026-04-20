De Caldas a la Agencia Espacial Europea

En el IES Aquis Celenis están de celebración: se han proclamado vencedores de la fase gallega del certamen CanSat, organizado por la Agencia Espacial Europea (ESA), por lo que representarán a la comunidad autónoma en la fase nacional que se celebrará el próximo mes de mayo. Su proyecto, Aquisat V 2, fue distinguido como Mejor proyecto CanSat en una final celebrada en el aeródromo de As Gaivotas, en Cerceda, donde alumnado y profesorado convirtieron una jornada de competición en una auténtica demostración de talento, precisión y vocación científica.

La cita, impulsada por la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP, reunió a 24 centros educativos de toda Galicia. En total participaron 12 equipos en modalidad de competición y 16 en demostración, en una jornada en la que se entregaron nueve premios y en la que el jurado evaluó no solo la calidad de los dispositivos, sino también la capacidad del alumnado para defender sus proyectos, interpretar datos y trabajar con metodología científica.

En Cerceda, entre comprobaciones de peso, medidas, baterías y frecuencias, se vivió un ambiente a medio camino entre una feria tecnológica y una misión espacial en miniatura. Los aparatos, diseñados por los propios estudiantes, reproducen a escala reducida la estructura y las funciones básicas de un satélite real. En eso consiste precisamente un CanSat: una simulación de satélite que debe integrarse en el volumen y el peso de una lata, obligando a sus creadores a condensar en un espacio mínimo sistemas de alimentación, sensores y comunicaciones. Después llega la prueba decisiva, el lanzamiento y la recogida de datos durante el descenso.

Lanzamiento de uno de los proyectos presentados. / Moncho Fuentes

En la final gallega, el proceso fue especialmente exigente. Tras la revisión técnica de los dispositivos, el jurado seleccionó los seis mejores proyectos, que fueron lanzados en cohete. Una vez completada esa fase, los equipos finalistas defendieron sus propuestas oralmente y expusieron tanto el diseño de sus satélites como las mediciones obtenidas. De esa doble evaluación —técnica y expositiva— salió vencedor el equipo del IES Aquis Celenis.

Pero el protagonismo de la jornada no se limitó a Caldas de Reis. La competición dejó también un amplio mapa del talento joven gallego. El premio al Mejor logro técnico fue para el CPI de San Sadurniño, con el proyecto Nouscan 12. La Misión científica más destacada recayó en el IES Universidade Laboral de Ourense, por Barreiros. El galardón al Equipo más profesional fue para el CPR Montecastelo de Vigo, con MontecasteloSAT6. Además, hubo premios honoríficos para el IES de Ortigueira, con Chatarrín, y para el CPR Vilas Alborada de Santiago de Compostela, con MicroAlborada. En la modalidad de demostración, el CEIP O Mosteirón, de Sada, obtuvo el reconocimiento al Mejor proyecto CanSat con Os mosteiriños creativos, mientras que el Mejor póster fue para el CEIP Manuel Respino, de A Rúa, por GalSat. El CPR Salesiano de A Coruña también recibió un galardón honorífico con SalesCansat.

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CanSat se ha consolidado como una de las experiencias educativas más completas en el ámbito STEM. Durante meses, los estudiantes trabajan acompañados por su profesorado en todas las fases de un proyecto espacial, realizando ensayos y elaborando la documentación final.