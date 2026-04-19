La Xunta pide “tranquilidad” a los expropiados por el PIA de San Mauro en Pontevedra

La conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, pidió ayer tranquilidad a las personas afectadas por el Proxecto de Interese Autonómico (PIA) previsto por la Xunta en la zona de San Mauro, donde se desarrollará suelo residencial con la previsión de construir 2.010 viviendas. Del total de inmuebles proyectados, 1.643 serán viviendas protegidas y 367 libres, en una actuación urbanística que afectará a una superficie de aproximadamente 21,45 hectáreas situada al norte de la estación de tren de Pontevedra.

Ante las quejas vecinales por las cuantías que, según algunos afectados, la Administración autonómica pretende abonar por las expropiaciones, Martínez Allegue negó ayer tras una comparecencia pública en Poio, que exista una fijación de precios de dos euros por metro cuadrado para las viviendas afectadas. «No es así», aseguró.

La conselleira explicó que en el documento de aprobación inicial del PIA de San Mauro sí figura una valoración genérica de entre dos y diez euros por metro cuadrado, pero subrayó que se trata únicamente de una estimación inicial y no del precio definitivo de expropiación. Según precisó, en este momento se está tramitando una figura de planeamiento urbanístico, no el documento expropiatorio, por lo que insistió en trasladar un mensaje de calma a los residentes de la zona.

Martínez Allegue remarcó especialmente la situación de las personas que tienen allí su vivienda habitual, a las que definió como las más afectadas por esta actuación. En este sentido, señaló que la Xunta mantiene contacto con los vecinos y ya celebró varias reuniones informativas para atender sus dudas.

Además, indicó que cualquier comunicación o solicitud por parte de los afectados será atendida y recordó que, si así lo desean, podrán disponer de una vivienda de reemplazo. Esa alternativa podrá materializarse en una vivienda en un edificio residencial colectivo o en una vivienda unifamiliar. Incluso, añadió, en caso de optar por esta segunda posibilidad, la propia Xunta de Galicia, a través del Instituto Galego da Vivenda e Solo, podría encargarse de su construcción.

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La titular de Vivenda insistió en que el proyecto se encuentra todavía en la fase de aprobación inicial del documento de planeamiento. Será cuando se inicie formalmente el procedimiento expropiatorio cuando la Xunta volverá a contactar con los afectados, «manteniendo abierta la vía de comunicación y transparencia durante todo el proceso», prometió.